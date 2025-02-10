Смерть 5-річного хлопчика у Львові після видалення зубів: оголосили про підозру анестезіологині

Смерть 5-річного хлопчика через видалення зубів під наркозом: оголосили про підозру анестезіологині

Правоохоронці оголосили про підозру анестезіологині у справі про смерть 5-річного Велеса Пашника зі Львова після видалення зубів.

Жінці інкримінують порушення за чотирма статтями Кримінального кодексу, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

У грудні 2023 року в одній із приватних клінік Львова 5-річний Велес впав у кому. Йому видаляли два молочних зуби під загальним наркозом. Майже через місяць хлопчик помер, так і не прийшовши до тями.

За даними слідства, лікарка, яка робила анестезію, не мала для цього належної освіти, кваліфікації для роботи із дітьми та необхідного досвіду.

Жінка мала дійсний диплом, який засвідчував її право надавати анестезіологічні послуги дорослим. У серпні 2023 року вона отримала підроблений сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю "дитяча анестезіологія", а також посвідчення про підвищення кваліфікації за цим напрямком.

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Підозрювана використала ці документи для роботи з дітьми у приватній стоматологічній клініці.

Лікарці інкримінують:

зайняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого – стаття 138 Кримінального кодексу України;

неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому – частина 2 статті 140 ККУ;

підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою – частина 3 статті 358 ККУ;

використання завідомо підробленого документа – частина 4 статті 358 ККУ;

пособництво злочину – частина 5 статті 27 ККУ.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від посади.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року у Тернополі помер хлопчик віком 1 рік і 10 місяців, якому під наркозом хотіли почистити карієс в одній з місцевих клінік. Лікарці повідомили про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов'язків.