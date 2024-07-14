Поблизу Перської затоки науковці знайшли одну з найдавніших християнських будівель

Науковці вважають, що будівля збереглася через те, що зверху неї побудували мечеть

У країні Перської затоки Бахрейн науковці знайшли християнську будівлю, яка була заселена між серединою IV та VIII століттям.

Вік знайденої споруди, розташованої посеред сучасного села Самахідж, команда британських і бахрейнських науковців встановила за радіовуглецевим аналізом, пише Arkeonews.

У великій будівлі з восьми кімнат збереглися також інші речові свідчення того, що ще до поширення ісламу тут проживали представники християнської громади.

Зокрема, йдеться про скляні чаші для вина, які не використовували після повсюдного навернення в регіону в іслам, а також три гіпсобі хрести та видряпані на штукатурці ранні християнські символи – рибу і монограму імені Христа.

Два знайдені хрести прикрашали саму будівлю, інший, ймовірно, використовували як особистий сувенір.

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Крім того, дослідники знайшли сліди того, що тут їли свинину та морепродукти, заборонені законами шаріату.

Приміщення, що, як вважають науковці, могло бути помешканням єпископа єпархії, до якої належало село Самахідж, було побудоване з каменю.

В історичних джерелах єпархію також називали "Мешмахіг" або "Маштахіг".

Записи свідчать про те, що стосунки між Самахіджем та центральною церквою не завжди були хорошими – одного тамтешнього єпископа у 410 році відлучили від богослужінь, а інший усередині VII століття кинув виклик єдності церкви.

"Цей перший речовий доказ (існування – ред.) несторіанської церкви в Бахрейні, дає захоплюючу інформацію про те, як люди жили, працювали та поклонялися", – сказав професор Тім Інсолл.

Дослідники також виявили намистини з напівдорогоцінного каменю сердоліку та численні уламки кераміки індійського походження, що свідчить про активну торгівлю тут.

В одній із кімнат споруди були веретена та мідні голи, які, як припускають дослідники, використовували для виготовлення текстилю для богослужінь.

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Вважається, що тамтешня будівля демонструє культуру Церкви Сходу, яку ще називають несторіанською.

Ймовірно, приміщенню вдалося уникнути руйнування після поширення ісламу завдяки тому, що над ним пізніше побудували мечеть.

Незважаючи на те, що Перська затока не була активним осередком християнства, раніше в цьому регіоні також знаходили християнські будівлі, як-от церкви, монастирі та резиденції в Ірані, Кувейті, Об’єднаних арабських еміратах та сході Саудівської Аравії.

Нагадаємо, у Болгарії археологи виявили мармурову статую, ймовірно, грецького бога Гермеса в давньоримській каналізації. Одне з пояснень схову скульптури полягає в бажанні зберегти язичницьку культуру від засилля християнства.