Влучить не в Землю, а в Місяць: вчені змінили прогнози щодо майбутнього астероїда 2024 YR4

У січні 2025 року вчені виявили, що астероїд діаметром близько ста метрів рухається в напрямку Землі і може зіштовхнутися з нашою планетою у 2032 році. Відтоді фахівці кілька разів змінювали ймовірність передбачень.

Тепер астрономи підрахували, що космічний камінь 2024 YR4, який здатний знищити місто, може влучити в Місяць, інформує CNN з посиланням на NASA.

Уперше "вбивцю міст" виявили наприкінці 2024 року. Спостереження за траєкторією руху астероїда змусили вчених вважати, що він має 3,1% ймовірності впасти на Землю. Це найбільші шанси на зіткнення нашої планети з космічним камінням, які існували коли-небудь.

Згодом спостереження допомогли науковцям виключити зіткнення із Землею. Останні дані про астероїд отримали на початку червня – до того, як 2024 YR4 зник із поля доступу телескопів.

Ця інформація свідчить про те, що навіть якщо нашій планеті вдасться уникнути прямого зіткнення з камінням, астероїд може влучити в Місяць. Ймовірність такої події оцінюють у 4,3%. Це досі небагато, але достатньо для того, щоб вчені замислилися про те, як діяти у випадку зіткнення.

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Фахівці кажуть, що це явище призведе до викиду дрібнозернистого матеріалу, який, ймовірно, рухатиметься в напрямку нашої планети. Моделювання показують, що удар може вивільнити до 100 мільйонів кілограмів місячних порід і пилу.

Хоча Землі не загрожує фізична небезпека, у разі зіткнення під загрозою можуть опинитися дослідження на поверхні супутника нашої планети.

Навіть уламки розмірами десятки сантиметрів здатні становити загрозу для астронавтів і споруд на Місяці – супутник Землі не має атмосфери, тому дрібні частинки можуть поширюватися далеко від епіцентру події.

Крім того, пошкодження можуть зазнати прилади, що обертаються навколо Землі, зокрема ті, що забезпечують зв’язок і навігацію.

"Космос торкається майже кожного аспекту нашого життя сьогодні – від комерції, зв’язку, подорожей, промисловості, освіти до соціальних мереж. Тому втрата доступу до космосу та його ефективного використання становить серйозну загрозу для людства", – вважає Ден Олтрогге, співробітник компанії COMSPOC, яка розробляє програмне забезпечення для обізнаності космічної ситуації.

На шляху уламків від удару можуть бути супутники на низькій навколоземній орбіті. При цьому Міжнародну космічну станцію планують вивести з орбіти перед будь-яким потенційним зіткненням.

"Ми не очікуємо великих валунів чи чогось більшого, ніж, можливо, кубик цукру. Наша атмосфера чудово захистить нас від цього. Але вони (уламки – ред.) рухатимуться швидше за кулю, що летить, тому якщо вдаряться об [штучний] супутник, це може завдати певної шкоди", – прокоментував професор астрономії та фізики Пол Вігерт.

Вчені кажуть, що подія навряд чи спровокує синдром Кесслела, за якого зіткнення уламків із супутниками створить ефект доміно або падіння цих пристроїв на Землю. При цьому явище нагадуватиме шматок гравію, який вдаряється об лобове скло автомобіля на високій швидкості.

Тобто чутливі частини супутників, як-от сонячні панелі, можуть пошкодитися. Однак самі пристрої залишаться цілими.

Також удар астероїда об поверхню Місяця може створили яскравий спалах, який буде видимим неозброєним оком протягом кількох секунд.

Астрономи кажуть, що наслідком зіткнення для супутника може стати ударний кратер розміром приблизно один кілометр. Це може бути найбільший удар об Місяць за останні п’ять тисяч років.

Чи може людство вплинути на рух астероїда?

У 2022 році науковці протестували технологію впливу на траєкторію руху астероїда, влучивши космічним кораблем у космічний камінь Діморфос. Виявилося, що кінетичного руху було достатньо, щоб змінити напрямок переміщення об’єкта.

Проте вчені поки не знають, чи є сенс робити щось схоже для 2024 YR4. Подальші дії науковців залежатимуть від майбутніх спостережень за астероїдом. Очікується, що він повернеться в поле зору телескопів приблизно у 2028 році.

Раніше в Кенії впав уламок космічного сміття з орбіти Землі діаметром близько 2,5 метра.