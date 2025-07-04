Астрономи виявили загадковий об’єкт, який, ймовірно, прилетів з-поза меж Сонячної системи

Астрономи виявили новий космічний об’єкт, який пролітає крізь космічні околиці Землі. Вони вважають, що це – "гість" з-поза меж Сонячної системи.

Об’єкт, якому дали назву 3I/Atlas, вперше виявили 1 липня за допомогою оглядового телескопа Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Atlas) у Ріо-Уртадо (Чилі).

Про це пише The Guardian з посиланням на Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Наразі 3I/Atlas рухається на гіперболічній орбіті зі швидкістю 60 кілометрів на секунду. Зараз він перебуває за 670 мільйонів кілометрів від Сонця. За словами дослідників, ймовірно, він є "гостем здалека".

"Якщо це підтвердиться, то це буде третій відомий міжзоряний об'єкт з-поза меж нашої Сонячної системи, який ми виявили.

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Це є ще одним доказом того, що такі "міжзоряні мандрівники" є відносно поширеними в нашій галактиці", – сказав доктор Марк Норріс, старший викладач астрономії в Університеті Центрального Ланкаширу (Англія).

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Спочатку вчені не знали, що це за об’єкт, але фахівці з Центру малих планет (США) побачили ознаки кометної активності – крайову кому і короткий хвіст. Тому він отримав ще й додаткову назву – C/2025 N1.

Деякі фахівці вважають, що 3I/Atlas може бути більшим за астероїд, який знищив непташиних динозаврів, і сягати до 20 кілометрів у діаметрі. Утім, нашій планеті та її жителям він не загрожує.

Колін Снодграсс, професор планетарної астрономії в Единбурзькому університеті (Шотландія), сказав, що об'єкт може бути й меншим.

"Виходячи з його яскравості, можна припустити, що це астероїд, а не комета. Є дані, що він має невеликий кометний хвіст, а це означає, що в основному яскравість зумовлена комою (хмарою газу та пилу) навколо об'єкта, і цілком ймовірно, що тверде ядро має менші розміри", – зауважив Снодграсс.

За даними NASA, об’єкт максимально наблизиться до Сонця орієнтовно 30 жовтня, пролетівши на відстані близько 130 мільйонів кілометрів від нього.

Після цього він, ймовірно, покине Сонячну систему і повернеться назад у відкритий космос.

"Наразі не очікується, що комета буде видима неозброєним оком, але її можна буде побачити через аматорський телескоп наприкінці 2025-го – на початку 2026 року.

У міру її вивчення протягом наступних тижнів ми матимемо краще уявлення про те, наскільки вона буде видимою насправді", – зазначив Джейк Фостер, астроном Королівської обсерваторії в Гринвічі (Велика Британія).

Раніше у галактиці Чумацький Шлях вчені виявили таємничий об’єкт, який виділяє радіохвилі та рентгенівські промені.