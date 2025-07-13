У США продають найбільший шматок Марса зі знайдених: за нього вторгують кілька мільйонів доларів

Камінь знайшли в Сахарі у 2023 році

На аукціоні в Нью-Йорку продають найбільший шматок із поверхні Марса, який коли-небудь знаходили на Землі. Камінь вагою 25 кілограмів планують продати за плату від двох до чотирьох мільйонів доларів.

Про це інформує Phys.org з посиланням на аукціонний дім Sotheby's, який проводить продаж, присвячений природознавству.

Організатори заходу повідомляють, що камінь знесло з поверхні Марса масивним ударом астероїда. Пізніше шматок Червоної планети подолав 225 мільйонів кілометрів до Землі, де метеоритом упав у Сахару.

Унікальний камінь знайшли посеред пісків Нігерії в листопаді 2023 року. Червоно-коричневий об’єкт приблизно на 70% більший за попередній найбільший зі знайдених фрагментів Марса.

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Невеликий фрагмент каменю вилучили і відправили до спеціалізованої лабораторії, яка підтвердила його походження. Для цього фахівці порівняли його з хімічним складом марсіанських зразків, які отримали завдяки місії на планету космічного зонда "Вікінг" у 1976 році.

Дослідження показало, що це олівін-мікрогабброїчний шерготит (olivine-microgabbroic shergottite) – тип породи з Марсу, що утворився внаслідок повільного охолодження магми. Як кажуть в аукціонному домі, камінь має крупнозернисту текстуру та містить мінерали піроксен та олівін.

При цьому поверхня шматка Червоної планети склоподібна – ймовірно, через дію високої температури під час проходження крізь атмосферу Землі.

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Точко не відомо, коли метеорит упав на Землю, але аналіз припускає, що це могло статися протягом останніх кількох років.

На аукціоні також представлять ще 121 лот, зокрема метеорити, мінерали ювелірної якості та скам’янілості. Серед них буде скелет молодого динозавра цератозавра висотою понад два метри та завдовжки майже три – за нього планують отримати до шести мільйонів доларів.

Нагадаємо, цьогоріч в одному з музеїв Нідерландів представили незвичайний артефакт – презерватив XIX століття із зображенням еротичної сцени за участі черниці та священників.