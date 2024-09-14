У Землі з’явиться новий "мінісупутник". Однак є нюанс

Виправлено 14.09.2024 о 12:02

Зазвичай астероїди пролітають повз Землю. Це природне явище.

Однак астероїд, який відкрили у серпні та назвали 2024 PТ5, чекає інша доля. Астрономи з Мадридського університету Комплутенсе вивчили шлях космічного об’єкта і дійшли висновку, що він стане "мінісупутником" Землі.

Щоправда, це триватиме недовго – приблизно два місяці, з 29 вересня по 25 листопада. Опісля цього, астероїд повернеться до своєї звичної "подорожі" Сонячною системою, пише IFL Science.

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Вчені пояснюють, що 2024 PT5 "навряд чи штучний", тобто, ймовірно, не є просто шматком космічного сміття, який можна прийняти за міні-місяць. Дослідники припускають, що це може бути астероїд Арджуна – навколоземний об'єкт, який має орбіту подібну до тої, яку має наша планета.

Науковці мають сумніви щодо того, чи зможемо ми побачити "мінімісяць" на орбіті Землі. Згідно з базою даних малих тіл NASA JPL, 2024 PT5 має абсолютну зоряну величину 27,6 – вона не буде видимою для більшості аматорських телескопів.

Очікується, що астероїд 2024PT5 повернеться на орбіту Землі в січні 2025 року, а потім швидко зникне і повернеться знову в 2055-му.

Таке явище рідкісне, проте трапляється не вперше. Астероїд 2022 NX1 був "короткочасним мінімісяцем" у 1981 році. Він швидко покинув орбіту нашої планети. За прогнозами астрономів, він знову повернеться у 2051-му.

Раніше ми показували знімок космічного телескопа Джеймса Вебба, який зазнімкував унікальну взаємодію галактик. На світлинах вони нагадують знак питання.

Примітка: у попередній версії ми писали, що астероїд обертатиметься навколо Землі, проте це не так. Пізніше це було виправлено. "УП. Життя" перепрошує за помилку.