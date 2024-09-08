Телескоп Вебба зафіксував унікальну взаємодію галактик: разом вони нагадують знак питання

Науковці вважають, що дві галактики лише нещодавно почали свою взаємодію

Астрономи NASA за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба знайшли в космосі унікальне вирівнювання об’єктів галактик у просторі світлових років – на знімках ця область нагадує знак питання.

Раніше цю частину скупчення галактик під назвою MACS-J0417.5-1154 досліджував телескоп Хаббла, але незвичну форму знака питання вдалося побачити лише Веббу, повідомляють у NASA.

Знімок цієї ж області, раніше створених Хабблом NASA

На опублікованих науковцями знімках – дві галактики, які взаємодіють між собою. Вони розташовані нижче пари зірок сузір’я Вела, що приблизно за 1470 світлових років від Землі.

За даними телескопа Вебба, дві галактики розташовані на відстані 7 мільярдів світлових років від Землі, але досить близько одна від одної, аби взаємодіяти.

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Червоною на фото виглядає галактика, яка нібито формує вигин знаку питання, а біла спіральна галактика – "обіймає" дугу петлі праворуч, пише Space.com.

Астрономи стверджують, що крапка на знаку питання – непов’язана галактика, яка випадково опинилася в потрібному місці та часопросторі відносно точки спостереження.

Область MACS-J0417.5-1154 діє як збільшувальне скло, оскільки скупчення настільки масивне, що викривляє часопростір. Це дозволяє науковцям бачити більш детально космічні об’єкти далеко позаду скупчення.

Водночас ці гравітаційні ефекти також спричиняють спотворення, через яке галактики виглядають ніби розмазані в небі дуги. Дослідники називають це явище гравітаційним лінзуванням.

"Ми знаємо лише від трьох до чотирьох випадків появи подібних конфігурацій гравітаційних лінз у Всесвіті, за якими можна спостерігати. Це робить цю знахідку захопливою, оскільки вона демонструє потужність Вебба. Тепер, можливо, ми знайдемо більше", – сказав астроном Гійом Депре з Університету Святої Марії в Новій Шотландії (Канада).

Червона та спіральна галактики на знімках збільшуються та спотворюються незвичайним способом, який вимагає особливого вирівнювання між космічними об’єктами, лінзою та спостерігачем.

Астрономам за допомогою ультрафіолетових даних Хаббла та інфрачервоної інформації, отриманої Веббом, вдалося знайти місця зореутворень в області.

Результати показують, що утворення зірок широко відбувається в червоній і спіральних галактиках, які, як припускають науковці, лише починають взаємодіяти.

"Обидві галактики в парі демонструють активне зореутворення у кількох компактних областях, ймовірно, в результаті зіткнення газу з двох галактик.

Однак форма жодної з галактик не виглядає надто зруйнованою, тому ми, ймовірно, бачимо початок їх взаємодії одна з одною", – пояснює астроном Вісенте Естрада-Карпентер з Університету Святої Марії.

Раніше за допомогою космічного телескопа Gaia науковці виявили понад 350 об’єктів, які можуть бути потенційними супутниками астероїдів, які зазвичай важко знайти.