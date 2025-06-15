Сяють молодими зорями: астрофотограф зробив знімок яскравих космічних туманностей

На знімку зображено Потрійну туманність та Лагуну

Астрофотографу Грегу Меєру вдалося зазнімкувати космічну ділянку Потрійної туманності та хмари міжзоряного газу та пилу Лагуни, які зсередини освітлює випромінювання молодих зірок.

Барвисту світлину чоловік зробив у нічному небі над Аризоною, що в США, пише Space.

Туманність Лагуна має протяжність 100 світлових років. Її можна побачити в нижній частині знімка Маєра, якому тлом служить щільна зоряна ділянка поблизу ядра Чумацького Шляху.

За скупченням яскравих зір можна побачити, як вони формують вузли хмар у нижній частині світлини. У цій ділянці щільні нитки матерії, з якої згодом можуть утворитися небесні світила, візуально відокремлюють темніший простір позаду.

У верхньому куті розташована Потрійна туманність. яка на вигляд значно менша за Лагуну.

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Зображення світла, яке випромінюють туманності, вдалося зробити в травні 2025 року в небі Аризони. Для цього Грегу Маєру довелося провести за зйомками 34 години.

Астрофотограф використовував астрономічну камеру, фільтри та інші периферійні пристрої. Згодом він відредагував готовий знімок.

Обидві туманності розташовані в Чумацькому Шляху на відстані понад чотири тисячі світлових років від Землі в сузір’ї Стрільця. Відносна яскравість та незвичність структури роблять ці ділянки космосу популярною мішенню для астрофотографів і вчених.

Аби дослідити туманності, науковці використовують потужні прилади, як-от космічний телескоп "Хаббл", який робить чіткі зображення віддаленого космосу.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року астрофотограф зробив знімок "вогняного кільця", яке утворилося, коли Місяць затулив собою Сонце в небі над Тихим океаном.