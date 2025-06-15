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Сяють молодими зорями: астрофотограф зробив знімок яскравих космічних туманностей

Анна Коваленко — 15 червня, 14:50
Сяють молодими зорями: астрофотограф зробив знімок яскравих космічних туманностей
На знімку зображено Потрійну туманність та Лагуну
Фото: Грег Маєр

Астрофотографу Грегу Меєру вдалося зазнімкувати космічну ділянку Потрійної туманності та хмари міжзоряного газу та пилу Лагуни, які зсередини освітлює випромінювання молодих зірок.

Барвисту світлину чоловік зробив у нічному небі над Аризоною, що в США, пише Space.

Туманність Лагуна має протяжність 100 світлових років. Її можна побачити в нижній частині знімка Маєра, якому тлом служить щільна зоряна ділянка поблизу ядра Чумацького Шляху.

За скупченням яскравих зір можна побачити, як вони формують вузли хмар у нижній частині світлини. У цій ділянці щільні нитки матерії, з якої згодом можуть утворитися небесні світила, візуально відокремлюють темніший простір позаду.

У верхньому куті розташована Потрійна туманність. яка на вигляд значно менша за Лагуну.

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Зображення світла, яке випромінюють туманності, вдалося зробити в травні 2025 року в небі Аризони. Для цього Грегу Маєру довелося провести за зйомками 34 години.

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Астрофотограф використовував астрономічну камеру, фільтри та інші периферійні пристрої. Згодом він відредагував готовий знімок.

Обидві туманності розташовані в Чумацькому Шляху на відстані понад чотири тисячі світлових років від Землі в сузір’ї Стрільця. Відносна яскравість та незвичність структури роблять ці ділянки космосу популярною мішенню для астрофотографів і вчених.

Аби дослідити туманності, науковці використовують потужні прилади, як-от космічний телескоп "Хаббл", який робить чіткі зображення віддаленого космосу.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року астрофотограф зробив знімок "вогняного кільця", яке утворилося, коли Місяць затулив собою Сонце в небі над Тихим океаном.

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