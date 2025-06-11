"Полуничний" Місяць зійшов уночі над Україною та світом: добірка фото червневої повні
У ніч з 10 на 11 червня у небі зійшов повний "полуничний" Місяць. Попри свою назву, він був жовто-помаранчевого кольору, коли проходив поблизу горизонту.
Як в Україні та світі спостерігали за "полуничним" Місяцем – у добірці "УП. Життя".
Місяць називають повним, коли він розташовується на небі навпроти Сонця. Через це спостерігачам із Землі він здається повністю освітленим.
У червні повний Місяць прозвали "полуничним", та рожевого забарвлення він не має. За популярною версією, ця назва походить від корінних американських племен, які пов’язували червневу повню із сезоном збору полуниці.
Як розповів астроном Володимир Кажанов, "полуничний" Місяць є найнижчим повним Місяцем у Північній півкулі за 18 років.
Настільки низької повні не буде до червня 2043 року.
За словами Кажанова, коли Місяць перебуває низько над горизонтом, то здається у кілька разів більшим, ніж у зеніті.
"Поширена помилкова думка, що більший розмір Місяця над горизонтом пояснюється ефектом збільшення, який створює атмосфера Землі. Однак на видимий розмір Місяця атмосфера ніяк не впливає, а лише змінює його колір. Насправді ж "місячна ілюзія" – це лише особливість людського сприйняття", – пояснив астроном.
"Полуничний" Місяць спостерігали у найрізноманітніших куточках планети – від США до Китаю. На деяких фото він дійсно рожевий – такого ефекту можна досягти за певного налаштування балансу білого.
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