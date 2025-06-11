"Полуничний" Місяць зійшов уночі над Україною та світом: добірка фото червневої повні

У ніч з 10 на 11 червня у небі зійшов повний "полуничний" Місяць. Попри свою назву, він був жовто-помаранчевого кольору, коли проходив поблизу горизонту.

Як в Україні та світі спостерігали за "полуничним" Місяцем – у добірці "УП. Життя".

Місяць називають повним, коли він розташовується на небі навпроти Сонця. Через це спостерігачам із Землі він здається повністю освітленим.

У червні повний Місяць прозвали "полуничним", та рожевого забарвлення він не має. За популярною версією, ця назва походить від корінних американських племен, які пов’язували червневу повню із сезоном збору полуниці.

Червнева повня над Львовом Іванка Калиній/Facebook

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Київський "полуничний" Місяць Шива Юрьевна/Facebook

Червнева повня у небі над Ужгородом Олег Монахов/Facebook

Як розповів астроном Володимир Кажанов, "полуничний" Місяць є найнижчим повним Місяцем у Північній півкулі за 18 років.

Настільки низької повні не буде до червня 2043 року.

Помаранчевий "полуничний" Місяць над Україною Аліна Стародубець/Укрінформ

Цьогорічний "полуничний" Місяць є найнижчою повнею за 18 років Якимінський Олексій/Facebook

Червнева повня над Україною @Anet044ka/X

За словами Кажанова, коли Місяць перебуває низько над горизонтом, то здається у кілька разів більшим, ніж у зеніті.

"Поширена помилкова думка, що більший розмір Місяця над горизонтом пояснюється ефектом збільшення, який створює атмосфера Землі. Однак на видимий розмір Місяця атмосфера ніяк не впливає, а лише змінює його колір. Насправді ж "місячна ілюзія" – це лише особливість людського сприйняття", – пояснив астроном.

"Полуничний" Місяць у львівському небі @chakzil/X

Червнева повня над Дніпропетровщиною @Yuna85390521/X

"Полуничний" Місяць яскраво-помаранчевого кольору @ellli_li_li/X

"Полуничний" Місяць спостерігали у найрізноманітніших куточках планети – від США до Китаю. На деяких фото він дійсно рожевий – такого ефекту можна досягти за певного налаштування балансу білого.

"Полуничний" Місяць над Нью-Йорком Gary Hershorn/Getty Images

Пасажирський літак на тлі "полуничного" Місяця над Пекіном Chen Boyuan/VCG/Getty Images

"Полуничний" Місяць над затокою Вітлі, Велика Британія Owen Humphreys/PA Images/Getty Images

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