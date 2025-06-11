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"Полуничний" Місяць зійшов уночі над Україною та світом: добірка фото червневої повні

Альона Павлюк — 11 червня, 16:15
Полуничний Місяць зійшов уночі над Україною та світом: добірка фото червневої повні
"Полунични" Місяць на Баден-Вюртембергом, Німеччина
Philipp von Ditfurth/picture alliance/Getty Images

У ніч з 10 на 11 червня у небі зійшов повний "полуничний" Місяць. Попри свою назву, він був жовто-помаранчевого кольору, коли проходив поблизу горизонту.

Як в Україні та світі спостерігали за "полуничним" Місяцем – у добірці "УП. Життя".

Місяць називають повним, коли він розташовується на небі навпроти Сонця. Через це спостерігачам із Землі він здається повністю освітленим.

У червні повний Місяць прозвали "полуничним", та рожевого забарвлення він не має. За популярною версією, ця назва походить від корінних американських племен, які пов’язували червневу повню із сезоном збору полуниці.

Полуничний Місяць над Львовом
Червнева повня над Львовом
Іванка Калиній/Facebook
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Полуничний Місяць над Києвом
Київський "полуничний" Місяць
Шива Юрьевна/Facebook
Червнева повня над Ужгородом
Червнева повня у небі над Ужгородом
Олег Монахов/Facebook

Як розповів астроном Володимир Кажанов, "полуничний" Місяць є найнижчим повним Місяцем у Північній півкулі за 18 років.

Настільки низької повні не буде до червня 2043 року.

Помаранчевий полуничний Місяць
Помаранчевий "полуничний" Місяць над Україною
Аліна Стародубець/Укрінформ
Полуничний Місяць над Києвом
Цьогорічний "полуничний" Місяць є найнижчою повнею за 18 років
Якимінський Олексій/Facebook
Червнева повня
Червнева повня над Україною
@Anet044ka/X

За словами Кажанова, коли Місяць перебуває низько над горизонтом, то здається у кілька разів більшим, ніж у зеніті.

"Поширена помилкова думка, що більший розмір Місяця над горизонтом пояснюється ефектом збільшення, який створює атмосфера Землі. Однак на видимий розмір Місяця атмосфера ніяк не впливає, а лише змінює його колір. Насправді ж "місячна ілюзія" – це лише особливість людського сприйняття", – пояснив астроном.

Полуничний Місяць над Львовом
"Полуничний" Місяць у львівському небі
@chakzil/X
Полуничний Місяць над Дніпропетровщиною
Червнева повня над Дніпропетровщиною
@Yuna85390521/X
Полуничний Місяць над Україною
"Полуничний" Місяць яскраво-помаранчевого кольору
@ellli_li_li/X

"Полуничний" Місяць спостерігали у найрізноманітніших куточках планети – від США до Китаю. На деяких фото він дійсно рожевий – такого ефекту можна досягти за певного налаштування балансу білого.

Полуничний Місяць над США
"Полуничний" Місяць над Нью-Йорком
Gary Hershorn/Getty Images
Полуничний Місяць над Пекіном
Пасажирський літак на тлі "полуничного" Місяця над Пекіном
Chen Boyuan/VCG/Getty Images
Полуничний Місяць над затокою у Великій Британії
"Полуничний" Місяць над затокою Вітлі, Велика Британія
Owen Humphreys/PA Images/Getty Images

Раніше ми публікували 17 дивовижних світлин Чумацького Шляху з різних куточків світу.

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