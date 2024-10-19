Астрофотограф зафіксував "вогняне кільце" над Тихим океаном

Астрофотографу Адітя Мадхавану вдалося зазнімкувати Місяць, який затуляє собою Сонце в небі над островом Пасхи (Чилі) в Тихому океані.

Явище кільцевого сонячного затемнення вдалося побачити багатьом поціновувачам незвичайного положення небесних тіл, які спеціально прибули для цього на острів Пасхи, пише Space.com.

Подія трапилася 2 жовтня – її могли побачити жителі південної півкулі Землі. Натомість на острові приголомшливе "вогняне кільце" можна було спостерігати в оточенні культових кам’яних статуй моаї.

Астрофотограф Адітя Мадхаван зізнався, що зйомку кільцеподібного сонячного затемнення було не складно планувати, але на місці в нього виникли деякі складнощі.

Під час небесного явища чоловік був на вершині неактивного вулкана Рано Кау і мав із собою кілька спеціальних пристроїв, зокрема три камери.

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Одна з них мала об’єктив "риб’яче око", за допомогою якого можна створювати ширококутні композиції. Інша камера знімала через телескоп зі стандартним сонячним фільтром для білого світла.

Третя – астрономічна – робила знімки через сонячний телескоп.

"До дня затемнення я не мав реального уявлення про те, як виглядає місце спостереження. Тому пошуки місця, щоб налаштувати все обладнання, були трохи складними", – поділився спогадами він.

Напередодні затемнення астрофотограф був стурбований тим, що хмари можуть закрити огляд затемнення. За його словами, острів Пасхи розташований на південь від тропіків і оточений величезним океаном, тому погана погода тут трапляється часто.

"На щастя, прогноз був на мою користь, і в день затемнення були переважно поодинокі хмари та слабкі пориви вітру", – додав Мадхаван.

Вражаючу фотографію кільцевого сонячного затемнення вдалося зробити о 14:06 за місцевим часом за допомогою телескопа Lunt H-alpha. У тій частині Землі явище під час максимальної фази тривало 5 хвилин 48 секунд.

Нагадаємо, кільцеподібне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць розташовується на найбільшій відстані від Землі та одночасно проходить між нашою планетою та Сонцем.

У такому положенні супутник Землі виглядає меншим на небі й не може закрити весь сонячний диск. Через це видиме сонячне світло утворює «вогняне кільце» навколо Місяця.

Під час кільцеподібного сонячного затемнення супутник виглядає як темний диск на тлі більш яскравого Сонця.

За підрахунками NASA, наступне подібне явище відбудеться 17 лютого 2026. Тоді кільцеподібне затемнення буде видимим в Антарктиці, частково – Африці, Південній Америці, Тихому, Атлантичному та Індійському океанах.

Нагадаємо, науковці за допомогою двох супутників космічного корабля Proba-3 імітуватимуть повне затемнення Сонця для того, аби зрозуміти вплив явище на збої в наземних технологіях.