Астрофотографи зафіксували унікальну зустріч Юпітера та Марса: як це виглядало

Під час зближення Юпітер перевершив Марс у яскравості

14 серпня увага астрофотографів була прикута до Юпітера та Марса, які зійшлися в небі настільки близько, що візуально виглядали як "подвійна планета". Наступного разу подібне планетарне "з’єднання" відбудеться лише в 2033 році.

Аби зафіксувати близьку зустріч планет, фахівці з фотографування космічних тіл мали встигнути зробити знімки рідкісного явища протягом кількох годин до сходу сонця, пише Space.com.

У ту ніч Юпітер досяг міри яскравості, що дорівнювала зоряній величині -2,2, а Марс – +0,8. Тобто найбільша планета Сонячної системи перевершила в яскравості Червону планету у співвідношенні майже 16 до 1. Однак це не завадило астрофотографам зробити унікальні знімки.

"На короткий момент часу я побачив фантастичне небесне зображення", – поділився фотограф Джош Дурі.

Чоловікові вдалося зробити фотографію Юпітера та Марсу з вершини пагорба Гластонбері-Тор, Велика Британія.

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Джош Дурі

Астрофізик Джанлука Масі з the Virtual Telescope Project (Проєкт Віртуального Телескопу – мережі роботизованих телескопів із віддаленим доступом) провів пряму трансляцію події з Мачіано, Італії. Також він зробив деталізоване зображення Юпітера та Марса, які поміж зірок поєднуються в єдину картину на небі.

Джанлука Масі/Virtual Telescope Project)

"Союз" Юпітера та Марса над Італією зафіксував Лоренцо Ді Кола. Планети можна було побачити неозброєним оком у сузір’ї Тельця.

Крім того, астрофотограф створив композиційне зображення з дев’яти фотографій, на яких показано рух планет у небі.

Якщо уважно придивитися, на них можна відслідкувати деякі з супутників Юпітера. Під час наближення на найближчу відстань Ганімед і Калісто розташовувалася поблизу найбільшої планети Сонячної системи, а Іо і Європа були між Юпітером та Калісто.

На зображенні Юпітер знаходиться праворуч, а Марс ліворуч. Крихітка цятка в нижній лівій частині Юпітера – Ганімед. Вище від планети також можна побачити слід із трьох маленьких світлових точок. Найближчий з них до Юпітера – це Іо, далі розташовані Європа та Калісто.

Колишній астронавт Кріс Гедфілд поділився знімками свого друга Ендрю Йі, на яких Юпітер та Марс сяють над Торонто, Канада.

А астрофотограф Деміан Піч зазнімкував пару планет у ранкових сутінках.

"Обидві планети розташовані дуже близько одна до одної з очевидною різницею кольорів, яку легко побачити неозброєним оком. Вражаюче видовище!" – поділився враженнями Деміан Піч.

Девід Костелло з Ірландії пощастило найбільше – йому вдалося стати свідком відразу двох явищ – зближення Юпітера з Марсом, а також північного сяйва.

Раніше ми розповідали про ризиковий для міжпланетних польотів маневр, який вчені Європейського космічного агентства планують провести протягом 19-20 серпня.