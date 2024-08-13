Марс і Юпітер утворять "подвійну планету" цього тижня: як можна побачити явище

14 серпня Марс і Юпітер зійдуться настільки близько відносно спостерігача на Землі, що візуально виглядатимуть як "подвійна планета". Наступного разу схоже за близькість розташування космічних тіл відбудеться у 2033 році.

Обидві планети почнуть сходитися в центрі сузір'я Тельця до першої години ночі за київським часом, а вже за дві години їх буде добре видно на нічному небі, пише Space.com.

У цей час Марс та Юпітер досягнуть мінімальної відстані один від одного. Для того, щоб побачити явище краще, слід скористатися телескопом або біноклем.

Під час зближення планети виглядатимуть настільки близько одна від одної, що між ними візуально не помістилася б навіть частинка Місяця.

Насправді, як повідомляє AP News, відстань між Юпітером та її більш тьмяним, червонуватим сусідом Марсом становитиме понад 575 мільйонів кілометрів.

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Схоже "з’єднання" планет відбувається приблизно кожні три роки, однак настільки близькими Марс і Юпітер стануть лише у 2033 році. Тоді планети зійдуться на 12 кутових хвилини, що на 8 одиниць менше, ніж 14 серпня.

Цьогоріч це явище збігається за часом з метеоритним дощем Персеїди – одним з найяскравішим потоком за рік.

Раніше ми розповідали про доволі ризиковий для міжпланетних польотів маневр, який Європейське космічне агентство запланувало провести протягом 19-20 серпня.

Дослідники проведуть космічний корабель поблизу Місяця та Землі, аби за допомогою їхньої гравітації скерувати апарат до Юпітера.