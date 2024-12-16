Сяяння метеоритів на тлі повного Місяця: підбірка найкращих фото потоку Гемініди 2024 з усього світу
Щороку з 19 листопада до 24 грудня увага астрофотографів світу прикута до одного з найвидовищніших метеорних явищ – потоків Гемініди.
Деяким із них вдалося "вполювати" приголомшливі кадри падаючого космічного каміння, пише Space.
Сяючий потік Гемініди у небі над Україною зафіксував астороном Володимир Кажанов. У ніч на 14 грудня він зробив кілька вражаючих знімків.
Аби отримати вдале фото метеорів, він знімав нічне небо на балконі за вітряної погоди та температури -7°C.
Володимир Кажанов використовував спеціальний обігрівач об’єктиву та навіть загорнув його у шарф, аби фотоапарат міг справно працювати за таких умов.
"З приблизно 80 знімків камери, спрямованої у північну частину неба, в кадр потрапив один метеор", – написав астроном.
Український астрофотограф Віталій Смолянчук такоє поділився роликом рясного метеорного потоку.
"Гемініди – найрясніший і водночас "найнесправедливіший" метеорний потік. В більшості випадків, хмари популярного в середині грудня типу stratus стають на заваді спостереженню за ним.
Та цього року, існує ймовірнісь, що небо "зжалиться" над більшою частиною нашої країни", – вважає Віталій.
Осама Фатхі зробив фото метеорного потоку Гемініди з Чорної пустелі в Єгипті 8 грудня. На знімку, крім метеорів, можна побачити яскраве сяйво Юпітера.
"Попри те, що цього року метеоритний дощ збігся в часі з повним Місяцем, мені вдалося зробити це зображення до його піку, успішно зафіксувавши кілька метеорів, незважаючи на наявність деяких легких хмар, які додали художнього відтінку освітленню", – розповів Осама Фахті.
На Гаваях (США) астрономи зробили зображення понад сотні метеорів потоку Гемініди на тлі зоряних смуг. Для цього вони використали японський телескоп.
"Попри яскраве місячне світло, камера Subaru-Asahi Star Camera на телескопі Subaru Telescope зафіксувала понад 150 метеорів за одну годину – з 1:10 до 2:10 ночі 13 грудня 2024 року. Більшість метеорів на на цьому знімку належать [потоку] Гемініди", – пояснили представники обсерваторії.
14 грудня фотограф Мерт Альпер Дервіс зняв яскраві метеорити в небі над озером Сімко, що в Канаді.
Даїчі Фуджі, куратор міського музею Хірацука (Японія) зафіксував політ метеора потоку в польоті над горою Фудзі, яку яскраво освітлює сяйво Місяця.
"Хмари поступово розсіюються над горою Фудзі та Зірацукою, і за тонким їхнім шаром пролітає багато метеорів", – написав Даїчі Фуджі.
Чоловікові вдалося зафіксувати багато космічного каміння в перші кілька годин потоку 14 грудня. Тоді подекуди в небі з'являлося декілька метеорів майже одночасно – вони мали настільки довгий політ, що, здавалося, можна встигнути загадати бажання тричі.
Відео активного метеорного потоку також поділився користувач соцмережі X (раніше –Twitter) з ніком EricTheCat.
У Північному Йоркширі (Велика Британія) астроном-любитель Стів Браун використовував метеорний дощ як спосіб "вполювати" інші об'єкти нічого неба – зірки сузір'я Близнюків.
"Ще один Гемінід, зафіксований сьогодні вранці. Цей опинився між Близнюками та Раком. Яскрава пара зірок праворуч – це Поллукс і Кастор (зірки – ред.) у Близнюках. Яскрава "зірка" ліворуч від метеора – планета Марс", – пояснив Стів Браун.
Нагадаємо, на відміну від більшості зорепадів, Гемініди спричинені не уламками комет, а астероїдом 3200 Фаетоном, який має кометоподібну активність.
Припускають, що в минулому астероїд зіткнувся з іншим тілом, через що утворилися хмари частинок, які щороку проходять повз Землю. Під час входження в атмосферу нашої планети вони створюють метеорні смуги.
Аби побачити явище падаючого космічного каміння варто:
- знайти місце з мінімальним світловим забрудненням;
- уникати яскравого місячного світла (наприклад, стояти спиною до Місяця і дивитися на найтемнішу частину нічного неба);
- починати спостереження близько 22 години, коли радіант у сузір'ї Близнюків буде високо в небі.