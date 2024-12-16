Сяяння метеоритів на тлі повного Місяця: підбірка найкращих фото потоку Гемініди 2024 з усього світу

Щороку з 19 листопада до 24 грудня увага астрофотографів світу прикута до одного з найвидовищніших метеорних явищ – потоків Гемініди.

Деяким із них вдалося "вполювати" приголомшливі кадри падаючого космічного каміння, пише Space.

Сяючий потік Гемініди у небі над Україною зафіксував астороном Володимир Кажанов. У ніч на 14 грудня він зробив кілька вражаючих знімків.

Фото: Володимир Кажанов/Facebook Фото: Володимир Кажанов/Facebook

Аби отримати вдале фото метеорів, він знімав нічне небо на балконі за вітряної погоди та температури -7°C.

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Володимир Кажанов використовував спеціальний обігрівач об’єктиву та навіть загорнув його у шарф, аби фотоапарат міг справно працювати за таких умов.

"З приблизно 80 знімків камери, спрямованої у північну частину неба, в кадр потрапив один метеор", – написав астроном.

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Український астрофотограф Віталій Смолянчук такоє поділився роликом рясного метеорного потоку.

"Гемініди – найрясніший і водночас "найнесправедливіший" метеорний потік. В більшості випадків, хмари популярного в середині грудня типу stratus стають на заваді спостереженню за ним.

Та цього року, існує ймовірнісь, що небо "зжалиться" над більшою частиною нашої країни", – вважає Віталій.

Осама Фатхі зробив фото метеорного потоку Гемініди з Чорної пустелі в Єгипті 8 грудня. На знімку, крім метеорів, можна побачити яскраве сяйво Юпітера.

"Попри те, що цього року метеоритний дощ збігся в часі з повним Місяцем, мені вдалося зробити це зображення до його піку, успішно зафіксувавши кілька метеорів, незважаючи на наявність деяких легких хмар, які додали художнього відтінку освітленню", – розповів Осама Фахті.

Фото: Осама Фатхі/Instagram

На Гаваях (США) астрономи зробили зображення понад сотні метеорів потоку Гемініди на тлі зоряних смуг. Для цього вони використали японський телескоп.

"Попри яскраве місячне світло, камера Subaru-Asahi Star Camera на телескопі Subaru Telescope зафіксувала понад 150 метеорів за одну годину – з 1:10 до 2:10 ночі 13 грудня 2024 року. Більшість метеорів на на цьому знімку належать [потоку] Гемініди", – пояснили представники обсерваторії.

Фото: Subaru Telescope/X

14 грудня фотограф Мерт Альпер Дервіс зняв яскраві метеорити в небі над озером Сімко, що в Канаді.

Фото: Mert Alper Dervis/Anadolu/Getty Images Фото: Mert Alper Dervis/Anadolu/Getty Images

Даїчі Фуджі, куратор міського музею Хірацука (Японія) зафіксував політ метеора потоку в польоті над горою Фудзі, яку яскраво освітлює сяйво Місяця.

"Хмари поступово розсіюються над горою Фудзі та Зірацукою, і за тонким їхнім шаром пролітає багато метеорів", – написав Даїчі Фуджі.

Чоловікові вдалося зафіксувати багато космічного каміння в перші кілька годин потоку 14 грудня. Тоді подекуди в небі з'являлося декілька метеорів майже одночасно – вони мали настільки довгий політ, що, здавалося, можна встигнути загадати бажання тричі.

Відео активного метеорного потоку також поділився користувач соцмережі X (раніше –Twitter) з ніком EricTheCat.

Meteors last night through this morning.



I captured 14 meteors overnight. Mostly Geminids. The Geminid meteor shower was very active. pic.twitter.com/qu3iLhgbuP — EricTheCat 🇺🇸 (@EricTheSpaceCat) December 13, 2024

У Північному Йоркширі (Велика Британія) астроном-любитель Стів Браун використовував метеорний дощ як спосіб "вполювати" інші об'єкти нічого неба – зірки сузір'я Близнюків.

"Ще один Гемінід, зафіксований сьогодні вранці. Цей опинився між Близнюками та Раком. Яскрава пара зірок праворуч – це Поллукс і Кастор (зірки – ред.) у Близнюках. Яскрава "зірка" ліворуч від метеора – планета Марс", – пояснив Стів Браун.

Фото: Стів Браун/X

Нагадаємо, на відміну від більшості зорепадів, Гемініди спричинені не уламками комет, а астероїдом 3200 Фаетоном, який має кометоподібну активність.

Припускають, що в минулому астероїд зіткнувся з іншим тілом, через що утворилися хмари частинок, які щороку проходять повз Землю. Під час входження в атмосферу нашої планети вони створюють метеорні смуги.

Аби побачити явище падаючого космічного каміння варто: