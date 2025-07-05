Астронавтка NASA зробила знімок унікальної блискавки: вона з’являється лише на лічені секунди

Явище спрайтової блискавки мало вивчене, адже воно триває лічені секунди

Астронавтка NASA Ніколь Айерс, перебуваючи на борту Міжнародної космічної станції, зробила знімок гігантської спрайтової блискавки у формі медузи, що ніби стріляє вгору над грозовою хмарою.

Сфотографувати унікальне явище їй вдалося в момент, коли орбітальна лабораторія проходила над територією Північної Америки на висоті 400 кілометрів, інформує Live Science.

"Просто. Вау. Коли ми пролітали над Мексикою та США цього ранку, я впіймала цей спрайт", – написала астронавтка в соцмережах.

Це світлове явище досі погано вивчене попри те, що вчені вже понад 30 років намагаються дізнатися про нього більше.

Миттєві світлові явища (Transient Luminous Events) – унікальні барвисті, яскраві спалахи, які виникають над хмарами. Найбільш поширеним видом вважають спрайтові блискавки – невловиме явище, яке важко сфотографувати або побачити, адже воно триває лише кілька секунд.

РЕКЛАМА:

Спрайти формуються через електричні розряди, які виникають на висоті близько 80 кілометрів над землею. Іноді ці блискавки називають медузами, оскільки своїм виглядом вони нагадують гілки світла, які розходяться в різні боки, як щупальця морської істоти.

Часто явище асоціюють із потужними грозами, зокрема під час ураганів. Спрайти можуть мати різний розмір і форму. У NASA кажуть, що їхній червоний колір – наслідок взаємодії з азотом у верхніх шарах атмосфери.

Уперше ці блискавки вдалося сфотографувати в 1989 році. "Червоні медузи" також помічали в атмосфери Юпітера. Науковці припускають, що вони також трапляються на Сатурні та Венері.

Попри роки досліджень, науковці досі не впевнені, чому лише деякі удари блискавок спричиняють спрайти.

На борту Міжнародної космічної станції це унікальне явище "впіймати" простіше – через вдале розташування. Спостереження астронавтів надають корисні дані науковцям для досліджень спрайтів.

"Ми маємо чудовий вид над хмарами, тому вчені можуть використовувати ці знімки, щоб краще зрозуміти формування, характеристики та зв’язок між миттєвими світловими явищами та грозами", – написала Ніколь Айерс.

Раніше фотограф із Тернопільщини поділився світлинами незвичайної грозової хмари, яка виглядом нагадує смерч.