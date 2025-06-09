Схожі на смерч: фотограф із Тернопільщини зазнімкував незвичні чорно-сірі грозові хмари

Фотограф із Тернопільщини зазнімкував незвичайні грозові хмари перед негодою. На деяких кадрах вони нагадують смерч.

Своїми фото чоловік поділився із "Суспільним".

8 червня фотограф Олег Федорчук з Кременця приїхав на зйомку на замкову гору і побачив неподалік невелику хмару. Аж раптом небо над ним почало стрімко змінюватися.

Грозові хмари над Тернопільщиною Олег Федорчук, Суспільне

"За 5 хвилин вона вже була над нами – над замковою горою Боною. Мені вдалося зробити пару кадрів за ці дві хвилини. Відчувався нижній шар хмари, коли вона була над нами. Я таке бачив тільки біля підніжжя Говерли. Вона проходила по нас холодними хвилями", – розповів Олег.

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На фото можна побачити сіро-чорні грозові хмари, які принесли дощ і град.

Грозові хмари з гори Бона Олег Федорчук, Суспільне

Напередодні рятувальники повідомляли про штормове попередження на Тернопільщині, зокрема про сильний вітер і грози.

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