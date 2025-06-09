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Схожі на смерч: фотограф із Тернопільщини зазнімкував незвичні чорно-сірі грозові хмари

Альона Павлюк — 9 червня, 13:25
Схожі на смерч: фотограф із Тернопільщини зазнімкував незвичні чорно-сірі грозові хмари
На Тернопільщині зазнімкували незвичайні грозові хмари
Олег Федорчук, Суспільне

Фотограф із Тернопільщини зазнімкував незвичайні грозові хмари перед негодою. На деяких кадрах вони нагадують смерч.

Своїми фото чоловік поділився із "Суспільним".

8 червня фотограф Олег Федорчук з Кременця приїхав на зйомку на замкову гору і побачив неподалік невелику хмару. Аж раптом небо над ним почало стрімко змінюватися.

Грозові хмари, Кременець
Грозові хмари над Тернопільщиною
Олег Федорчук, Суспільне

"За 5 хвилин вона вже була над нами – над замковою горою Боною. Мені вдалося зробити пару кадрів за ці дві хвилини. Відчувався нижній шар хмари, коли вона була над нами. Я таке бачив тільки біля підніжжя Говерли. Вона проходила по нас холодними хвилями", – розповів Олег.

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На фото можна побачити сіро-чорні грозові хмари, які принесли дощ і град.

Хмари на Кременцем
Грозові хмари з гори Бона
Олег Федорчук, Суспільне

Напередодні рятувальники повідомляли про штормове попередження на Тернопільщині, зокрема про сильний вітер і грози.

Нагадаємо, у Києві блискавка влучила у багатоповерхівку. Ми розповіли, чому таке стається і як від цього вберегтися.

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