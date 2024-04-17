Вчені показали яскраве ядро галактики, що живиться від чорної діри віком 12,9 млрд років

Квазар утворився менш ніж через 1 мільярд років після Великого вибуху

Астрономи отримали зображення квазара, надзвичайно яскравого активного ядра галактики, що живиться від чорної діри в напрямку сузір'я Великої Ведмедиці.

Квазар, позначений SDSS J114816.64+525150.3, сфотографували в Італії за допомогою роботизованого пристрою у рамках проєкту "Віртуальний телескоп", повідомляє Space.

Він розміщується настільки далеко, що його можна побачити у тому вигляді, який він мав майже за мільярд років після Великого вибуху.



"Наскільки мені відомо, це рекордний результат: Ніколи раніше телескоп з апертурою 350 мм не заглядав так далеко назад у просторі й часі", – повідомив журналістам засновник проєкту "Віртуальний телескоп" і астрофізик Джанлука Мас.

За словами астронома, квазар SDSS J114816.64+525150.3 є найвіддаленішим видимим небесним тілом у північній частині неба.

Він настільки далекий, що його світло, яке вчені зафільмували з Землі, почало свою подорож майже 12,9 мільярда років тому, коли Всесвіту було менш як 900 мільйонів років.

Маса надмасивної чорної діри, яка підживлює квазар, у 3 мільярди разів перевищує масу Сонця.

На момент відкриття у 2003 році цей квазар був найвіддаленішим з коли-небудь виявлених. Та потім астрономи відкрили 8 квазарів, розташованих ще далі.

Нагадаємо, нещодавно астрономи також виявили в Чумацькому Шляху величезну чорну діру всього за 2 тисячі світлових років від Землі.

А телескоп Вебба зафіксував величезну "фабрику зірок", розташовану в сусідній галактиці.



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