Не "підсмажилася" в період раннього Всесвіту: астрономи відкрили найменшу з колись відомих галактик

Астрономи відкрили групу крихітних галактик на відстані близько трьох мільйонів світлових років від Землі. Серед них – Андромеда XXXV – найменша та найслабша галактика, яку коли-небудь знаходили.

Це відкриття змушує переглянути розуміння космічної еволюції, адже за попередніми уявленнями такі галактики не мали пережити буремний період раннього Всесвіту.

Про це інформує Space із посиланням на дослідження в журналі The Astrophysical Journal Letters,

Найменша галактика отримала назву Андромеда XXXV на честь сусіднього до Чумацького шляху утворення зірок та газу – Андромеди.

"Це повністю функціональні галактики, але вони становлять приблизно мільйонну частину розміру Чумацького Шляху. Це як мати людину, яка ідеально функціонує, але має розмір із рисове зерно", – пояснив співавтор дослідження, професор Мічиганського університету (США) Ерік Белл.

РЕКЛАМА:

Що таке карликові галактики?

Вченим давно відомі карликові галактики – системи, що обертаються навколо Чумацького шляху, де розташована Земля. Однак вивчення цих систем – непросте завдання, адже вони набагато менші та тьмяніші за інші галактики, тому їх важко помітити та досліджувати на великих відстанях.

Через це протягом тривалого часу єдиним прикладом карликових галактик були ті, що обертаються навколо Чумацького шляху. Пізніше вченим вдалося знайти такі системи зір та газу поблизу Андромеди, однак вони були відносно великими і яскравими, що підтвердило наявні дані про ці утворення.

Фото: Ерік Белл та інші

Як вдалося помітити Андромеду XXXV та чому вона унікальна?

Щоб помітити менші та тьмяніші карликові галактики, команда вчених використала масивні набори астрономічних даних, зокрема космічного телескопа Хаббла.

Завдяки цьому науковці виявили групу крихітних систем і найменшу з них – Андромеду XXXV. Унікальні розміри системи змушують переглянути розуміння еволюції галактик.

"Це було справді несподівано, адже галактика – найменший об'єкт, який можна було знайти поблизу", – розповів Ерік Белл.

Період раннього Всесвіту відзначився неймовірно жаркими умовами. Цей етап розпочався Великим вибухом і тривав, поки Всесвіт розсіявся та охолов. Завдяки цьому утворилися перші атоми водню, які породили зірки, що згодом зібралися в галактики.

Перші зірки та галактики викидали енергію, нагріваючи космос, що було смертельним для карликових систем. Вчені вважають, що це мало "зварити" газ, необхідний для утворення зірок у крихітних системах.

Натомість Андромеда XXXV успішно пережила цей буремний період, зберігши газ, потрібний для подальшого існування.

Читайте також : Телескоп Хаббл зазнімкував галактику Андромеду: це найбільше фото в його історії

"Ми думали, що їх (карликові галактики – ред.) практично засмажило, бо Всесвіт практично перетворився на чан киплячої олії. Вважалося, що вони повністю втратять свій газ, але, очевидно, цього не сталося.

Ця система (Андромеда XXXV – ред.) становить близько 20 тисяч мас Сонця, і чудово формувала зірки протягом наступних мільярдів років", – додав астроном.

Досі науковці достеменно не знають, як найменшій карликовій галактиці вдалося вижити.

"Я не маю відповіді. Те, що Всесвіт нагрівався, правда. Однак ми дізналися, що наслідки були складнішими, ніж ми вважали", – зауважив Ерік Белл.

Раніше космічний телескоп Джеймса Вебба зазнімкував народження зірок в сузір'ї Великого Пса.