Яскраве блакитне світло сяяло вночі над Україною: астрономи пояснили, що це було

9 липня Європейське космічне агентство (ESA) та компанія Arianspace здійснили перший успішний пуск ракети нового покоління Ariane-6. Другий ступінь ракети пролетів у небі над Україною вночі з 9 на 10 липня.

Про це повідомили освітній проєкт Alpha Centauri та Європейське космічне агенство.

Українці з різних регіонів стали свідками цього явища. Фото та відео обʼєкта, що сяяв яскравим блакитним світлом у небі над Україною, активно ширяться у соціальних мережах.

Ariane-6 – це ракета-носій сімейства Ariane, розроблена для виведення на орбіту супутників та інших космічних апаратів. Вона замінює старі ракети Ariane 5, які використовувались з 1996 року.

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Другий ступінь космічної ракети Ariane 6 учора успішно стартував з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Ariane-6 буде випускатися у двох модифікаціях: легка здатна нести навантаження до 5 тонн, а більш потужна – до 10,5 тонн.

Пресслужба Європейського космічного агентства підкреслила, що цей пуск є історичним моментом повернення Європи до ведення космічних програм.

"Це не просто пуск ракети, це крок у майбутнє космічних досліджень Європи", — заявив генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер.

Раніше ми розповідали, що у травні в деяких регіонах українці спостерігали за таємничим сяючим об’єктом. Астрономи вважають, що це був політ одного з типів метеорів – боліда.