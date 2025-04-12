Астрономи вперше точно виміряли внутрішню швидкість обертання Урана: їм допоміг "Хаббл"

Міжнародна група астрономів здійснила прорив у вивченні однієї з найзагадковіших планет Сонячної системи – Урана.

Використовуючи дані з космічного телескопа "Хаббл", дослідники змогли з безпрецедентною точністю визначити, з якою швидкістю обертається внутрішня частина планети.

Точність даних, визначених за допомогою новаторської методики, у 1000 разів перевищує попередні оцінки, повідомляють у NASA. Результати їхнього дослідження опубліковані в журналі Nature Astronomy.

Досі вчені покладалися на оцінки внутрішньої швидкості обертання Урана, зроблені ще у 1986 році під час прольоту зонду Voyager 2.

Однак у ході більш як десятирічного спостереження за полярним сяйвом на Урані за допомогою "Хаббла" – телескоп регулярно фіксував ультрафіолетове сяйво планети, що дозволило створити моделі магнітного поля, які точно відображають зміну положення магнітних полюсів з часом.

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На відміну від полярних сяйв на Землі, Юпітері чи Сатурні, сяйва на Урані поводяться надзвичайно непередбачувано. Це пов’язано з тим, що магнітне поле планети сильно нахилене й суттєво зміщене відносно осі обертання.

Спостереження телескопа за полярними сяйвами тривало понад десять років Фото: ESA/Hubble, NASA, L. Lamy, L. Sromovsky

Цей підхід показав, що Уран здійснює повний оберт за 17 годин, 14 хвилин і 52 секунди – це на 28 секунд довше, ніж вважалося раніше.

Нові результати дозволяють краще зрозуміти унікальну магнітосферу Урану. Завдяки цьому дослідники не лише уточнили період обертання планети, а й створили важливу нову систему координат, яка стане орієнтиром для вчених.

"Наше вимірювання не лише створює нову точку відліку для планетологічної спільноти, але й розв’язує давню проблему. Вона полягає в тому, що попередні системи координат, засновані на застарілих періодах обертання, швидко втрачали точність, і це унеможливлювало відстеження положення магнітних полюсів Урана.

З новою довготною системою ми можемо порівнювати спостереження сяйв, зроблені майже за 40 років, і навіть готуватись до майбутньої місії до Урана", – пояснив керівник команди Лоран Ламі з Паризької обсерваторії.

Раніше телескоп Джеймса Вебба вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні – найвіддаленішій планеті від Сонця. Вчені намагалися розгледіти їх з 1989 року.