Астрономи вперше точно виміряли внутрішню швидкість обертання Урана: їм допоміг "Хаббл"
Міжнародна група астрономів здійснила прорив у вивченні однієї з найзагадковіших планет Сонячної системи – Урана.
Використовуючи дані з космічного телескопа "Хаббл", дослідники змогли з безпрецедентною точністю визначити, з якою швидкістю обертається внутрішня частина планети.
Точність даних, визначених за допомогою новаторської методики, у 1000 разів перевищує попередні оцінки, повідомляють у NASA. Результати їхнього дослідження опубліковані в журналі Nature Astronomy.
Досі вчені покладалися на оцінки внутрішньої швидкості обертання Урана, зроблені ще у 1986 році під час прольоту зонду Voyager 2.
Однак у ході більш як десятирічного спостереження за полярним сяйвом на Урані за допомогою "Хаббла" – телескоп регулярно фіксував ультрафіолетове сяйво планети, що дозволило створити моделі магнітного поля, які точно відображають зміну положення магнітних полюсів з часом.
На відміну від полярних сяйв на Землі, Юпітері чи Сатурні, сяйва на Урані поводяться надзвичайно непередбачувано. Це пов’язано з тим, що магнітне поле планети сильно нахилене й суттєво зміщене відносно осі обертання.
Цей підхід показав, що Уран здійснює повний оберт за 17 годин, 14 хвилин і 52 секунди – це на 28 секунд довше, ніж вважалося раніше.
Нові результати дозволяють краще зрозуміти унікальну магнітосферу Урану. Завдяки цьому дослідники не лише уточнили період обертання планети, а й створили важливу нову систему координат, яка стане орієнтиром для вчених.
"Наше вимірювання не лише створює нову точку відліку для планетологічної спільноти, але й розв’язує давню проблему. Вона полягає в тому, що попередні системи координат, засновані на застарілих періодах обертання, швидко втрачали точність, і це унеможливлювало відстеження положення магнітних полюсів Урана.
З новою довготною системою ми можемо порівнювати спостереження сяйв, зроблені майже за 40 років, і навіть готуватись до майбутньої місії до Урана", – пояснив керівник команди Лоран Ламі з Паризької обсерваторії.
Раніше телескоп Джеймса Вебба вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні – найвіддаленішій планеті від Сонця. Вчені намагалися розгледіти їх з 1989 року.