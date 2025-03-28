Намагалися "впіймати" 36 років: телескоп Вебба вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні

Телескоп Джеймса Вебба вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні – найвіддаленішій планеті від Сонця. Вчені намагалися розгледіти їх з 1989 року.

Результати спостережень опублікували у науковому журналі Nature Astronomy, пише The New York Times.

Кожна планета генерує полярні сяйва по-різному, але основи цього процесу для всіх однакові. Енергетичні частинки врізаються в атмосферу і відскакують від газів. Це зіткнення спричиняє спалахи світла. І якщо планета має магнітне поле, воно визначає розташування полярних сяйв.

Вони не завжди сяють у видимому світлі. На Сатурні, наприклад, полярні сяйва переважно є ультрафіолетовими. Щоб спостерігати за ними, необхідні спеціальні телескопи.

Єдиними космічним апаратом, який пролітав повз Нептун, був "Вояджер-2". У 1989 році він досліджував планету та виявив натяки на полярне сяйво. Але під час всіх подальших спостережень – навіть за допомогою "Хаббла" – розгледіти це явище не змогли.

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У 2021 році запрацював телескоп Вебба. Він зміг розгледіти навіть найдавніші галактики у Всесвіті, тому вчені вирішили використати його для дослідження Нептуна.

У 2023-му за допомогою ближнього інфрачервоного спектрографа астрономи зафіксували на цій планеті інфрачервоні полярні сяйва. На відміну від земних, вони розташовуються не над полюсами, а в середніх широтах. А все тому, що Нептун має хитке магнітне поле, нахилене на 47 градусів від осі обертання планети.

Телескоп Джеймса Вебба зафіксував полярні сяйва на Нептуні, чого не вдалося зробити Хабблу NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope

Це відкриття дозволить вченим вивчати раніше недосяжні характеристики планети, зокрема форму магнітного поля.

Нові спостереження Вебба також пояснюють, чому полярні сяйва Нептуна до цього були невидимими.

36 років тому "Вояджер-2" зафіксував, що температура верхніх шарів атмосфери цієї планети сягала близько 482°C. Але телескоп Вебба виявив, що вона знизилася до майже 93°C. Через це полярні сяйва стали тьмянішими.

Однак тепер у вчених з’явилася нова загадка: чому Нептун так сильно охолонув? Відповідь на це питання вони шукатимуть у наступних дослідженнях.

Нагадаємо, телескоп Джеймса Вебба зазнімкував "космічний торнадо". Це зображення дає відповідь на загадку, яка цікавила астрономів майже 20 років.