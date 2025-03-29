Випадкове відкриття: телескоп "Хаббл" зафіксував, як зірка затьмарила галактику

Астрономи за допомогою космічного телескопа "Хаббл" зафіксували унікальне явище: спіральна галактика NGC 5530, що розташована на відстані 40 мільйонів світлових років від Землі у сузір’ї Вовка, опинилася у рідкісному зоряному вирівнюванні.

Яскрава точка, що, на перший погляд, здається її активним ядром, насправді є зіркою з Чумацького шляху, яка випадково опинилася на одній лінії з далекою галактикою.

Про це пише Європейське космічне агентство (ESA).

NGC 5530 належить до так званих "клаптикових" спіральних галактик – її спіральні рукави мають нерівномірну структуру, що додає загадковості її вигляду.

Проте найбільше уваги дослідників привернуло яскраве світило, яке виділяється в центрі знімка. Спочатку можна було припустити, що це активна надмасивна чорна діра, яка поглинає матерію. Однак детальніший аналіз показав, що це лише зірка нашого Чумацького Шляху, розташована всього за 10 тисяч світлових років від Землі. Таке рідкісне поєднання створює вражаючу оптичну ілюзію.

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Це не перший випадок, коли ця далека галактика опиняється в центрі астрономічних відкриттів. 13 вересня 2007 року австралійський аматор-астроном Роберт Еванс за допомогою звичайного телескопа виявив у NGC 5530 наднову SN 2007IT.

Наднова вибухнула приблизно 40 мільйонів років тому, і лише через випадковий збіг її світло досягло Землі саме в той момент, коли її помітили.

Його методика полягала в порівнянні знімків галактики з контрольними зображеннями, що дозволило йому зафіксувати яскравий спалах. Це відкриття стало частиною серії його знахідок – у такий спосіб він ідентифікував понад 40 наднових.

Випадкові вирівнювання небесних тіл часто створюють оптичні ілюзії, але завдяки сучасним технологіям астрономи можуть розгадувати ці космічні загадки.

Раніше телескоп Джеймса Вебба вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні – найвіддаленішій планеті від Сонця. Вчені намагалися розгледіти їх з 1989 року.