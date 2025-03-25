Допоміг розкрити 20-річну загадку: телескоп Вебба зазнімкував "космічний торнадо"

Телескоп Джеймса Вебба зазнімкував "космічний торнадо". Це зображення дає відповідь на загадку, яка цікавила астрономів майже 20 років.

Як повідомляє Popular Science, йдеться про HH 49/50 – об’єкт Гербіга-Аро. Так називають невеликі зони туманностей, пов'язані з молодими зорями.

Вперше HH 49/50 помітив космічний телескоп "Спітцер" у 2006 році. Цей об’єкт розташований приблизно на відстані 625 світлових років від Землі в сузір'ї Хамелеона. За чітку воронкоподібну форму астрономи прозвали HH 49/50 "космічним торнадо".

Об'єкти Гербіга-Аро не є рідкісними, але вони трапляються лише за дуже специфічних обставин. HH пов'язані з ранніми стадіями розвитку зорі, коли та називається протозорею. Вони тривають мільйони років.

Протягом цього часу генерується величезна кількість енергії, зокрема й для створення об'єктів Гербіга-Аро. Вони утворюються після того, як високоенергетичні струмені пролітають кілька світлових років і стикаються з ділянками більш щільної матерії.

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Зображення HH 49/50, яке зробив телескоп Вебба, є одним з найкращих серед об'єктів Гербіга-Аро. На ньому помітні закручені струменеві потоки, які, за оцінками вчених, віддаляються від нас зі швидкістю від 96 до 305 кілометрів на годину. Вони складаються з розпечених молекул монооксиду вуглецю і водню, а також високоенергетичних космічних пилинок.

Джерелом "вихору", ймовірно, є протозоря як Cederblad 110 IRS4. Її можна побачити у правому нижньому куті зображення. Протозоря розташована на відстані близько 1,5 світлових років від HH 49/50. Вік Cederblad 110 IRS не перевищує одного мільйона років і вона перебуває на піковій стадії набору маси.

Коли "Спітцер" зафіксував HH 49/50, астрономи помітили невелику яскраву пляму на верхньому кінці "космічного торнадо". Відтоді фахівці намагалися з'ясувати його приналежність.

Виявилося, що це – спіральна галактика. У синій центральній опуклості розташовані старі зірки, а в червоній області всередині спіральних рукавів – хмари газу і протозорі галактики.

Нагадаємо, астрономи виявили космічні "торнадо", які лютують у центрі Чумацького Шляху.