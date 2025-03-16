Вибухає новими зорями: телескоп "Хаббл" зазнімкував яскраве світло спіральної галактики

Космічний телескоп "Хаббл" зафіксував віддалену спіральну галактику, яка вибухає новими зореутвореннями.

Знімок системи зір і газу, яка розташована на відстані приблизно 50 мільйонів світлових років від Землі, показали в NASA, інформує Space.

На фото можна побачити широкі спіральні рукави, поцятковані яскравими блакитними скупченнями молодих зірок і рожевими згустками іонізованого водню.

Галактика NGC 4536 належить до проміжних, оскільки вона хоч і має виражену центральну структуру, але її не можна віднести ні до спіральних систем із перемичкою, ні до галактик без такої частини.

NGC 4536 називають галактикою зі спалахом зірок, оскільки вона має надзвичайно високу швидкість утворення зірок, порівняно з більшістю інших систем. Іонізований водень, який візуально виглядає як темні смуги пилу, стимулює стрімке народження нових зір.

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"Зоряні сплески галактик можуть траплятися через гравітаційну взаємодію з іншими галактиками або, як у випадку з NGC 4536, коли газ утримується в межах невеликої ділянки", – пояснили в NASA.

Астрономи вважають, що смугоподібна структура галактики спрямовує газ до її центру, створюючи щільну область активного зореутворення. Вона на фото телескопа виглядає як яскраве кільце навколо ядра системи.

Крім того, NGC 4536 протягається близько до групи галактик M61, що в скупченні Діви. Гравітаційне тяжіння систем поблизу може стискати газ усередині своїх сусідів, спричиняючи активне зореутворення.

"У галактиках, що вибухають зірками, народжується багато гарячих блакитних зірок, які швидко гинуть під час вибухів, вивільняючи інтенсивне ультрафіолетове світло", – додали астрономи.

Наслідки загибелі зірок на фото відображаються синім кольором, який свідчить про нагрівання навколишнього газу вибухами. Завдяки цьому в галактиці виникають іонізовані хмари блискучого водню, які на знімку Хаббла мають червоний колір.

Нагадаємо, дослідники знайшли групу крихітних галактик, серед яких найменша та найслабша система, яку коли-небудь відкривали. Астрономи кажуть, що вона мала б не пережити буремний період раннього Всесвіту.