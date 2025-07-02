"Динозавр" у Всесвіті: астрономи знайшли галактику, яка не змінювалася мільярди років

Астрономи виявили галактику, яка залишалася незмінною протягом мільярдів років – її жартома називають "космічним динозавром".

Галактика, відома як KiDS J0842+0059, може відкрити нові знання про еволюцію Всесвіту, повідомляє Space.com.

"Ми відкрили галактику, яка була ідеально збережена протягом мільярдів років – це справжня археологічна знахідка, яка розповідає нам, як народжувалися перші галактики, і допомагає зрозуміти, як еволюціонував Всесвіт до сьогоднішнього дня", – заявив Крешенцо Дове, дослідник Національного інституту астрофізики (INAF) і один із керівників команди вчених.

Викопна галактика – це галактика, яка збереглася без змін, не зазнавши зіткнень чи взаємодії з іншими галактиками. Саме тому вона є "капсулою часу", що дозволяє вивчати ранні етапи розвитку космосу.

Останні дослідження, проведені на основі даних із Великого бінокулярного телескопа (Large Binocular Telescope, LBT), показали, що KiDS J0842+0059 залишалася незмінною близько 7 мільярдів років.

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"Викопні галактики – це як динозаври у Всесвіті: їхнє вивчення дозволяє зрозуміти, в яких умовах вони формувалися і як еволюціонували найбільші галактики, які ми бачимо сьогодні", – додав Дове.

Що відомо про KiDS J0842+0059

Ця галактика розташована на відстані 3 мільярдів світлових років від Землі. Її відкрили у 2018 році в рамках проєкту Kilo Degree Survey (KiDS).

Зображення, отримані за допомогою телескопа Very Large Telescope Survey Telescope (VST), дозволили астрономам визначити розміри та масу галактики. Ці вимірювання були уточнені за допомогою приладу X-Shooter на телескопі VLT (Very Large Telescope).

Виявилося, що KiDS J0842+0059 має зоряну масу, приблизно у 100 мільярдів разів більшу за масу Сонця. Але водночас вона – значно компактніша, ніж інші галактики з подібною масою.

Також з’ясувалося, що зореутворення у цій галактиці практично не відбувається вже більшу частину її існування. І це ще одна ознака того, що вона є "викопною".

Щоб уточнити розміри та структуру галактики, команда використала систему адаптивної оптики на LBT, що дозволило отримати зображення, деталізація яких у 10 разів перевищувала попередні дані з KiDS.

"Дані з LBT дозволили нам підтвердити, що KiDS J0842+0059 дійсно є компактною, а отже – справжнім реліктом галактики з формою, схожою на NGC 1277 та компактні галактики, які ми спостерігаємо на ранніх стадіях Всесвіту.

Нам вперше вдалося зробити це з такими високоякісними даними для реліктової галактики на такій великій відстані," – пояснила дослідниця з Оксфордського університету К’яра Спініелло.

До речі, NGC 1277 – ще один приклад рідкісної викопної галактики. Вона розташована у скупченні Персея на відстані близько 240 мільйонів світлових років, тобто значно ближче до Землі, ніж KiDS J0842+0059.