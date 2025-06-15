Телескоп "Хаббл" зазнімкував галактику, яка пережила вибух зорі, значно масивнішої за Сонце

Космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував галактику IC 758, яка розташована в сузір’ї Великої Ведмедиці за 60 мільйонів років від Землі.

Раніше ця система пережила потужний вибух зорі, маса якої набагато більша за Сонце. Цю подію в Європейському космічному агентстві називають "катастрофічним минулим" галактики.

На знімку можна побачити IC 758, яка найяскравіше світиться навколо блідо-жовтої смуги в центрі. Галактика має два спіральні рукави, які огинають центр і швидко розширюються, зрештою поєднуючись зі слабким ореолом навколо.

Блискучі плями на диску – формування зір у системі, а помаранчеві цятки на чорному тлі – далекі галактики позаду.

На зображенні IC 758 виглядає мирною – її блакитні спіральні рукави м’яко вигинаються навколо туманного центру. Але в 1999 році астрономи помітили потужний вибух у цій галактиці, яку спричинила наднова SN 199bg – зоря масою значно більшою за Сонце на останньому етапі своєї еволюції.

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В Європейському космічному агентстві пояснюють, що наднова – більше, ніж просто загибель окремої зірки. За словами фахівців, це явище також має потужну силу, яка може змінювати простір навколо колишнього небесного світила. Коли масивна зірка руйнується, її зовнішні шари відштовхуються від стиснутого ядра.

При цьому вибух "перемішує міжзоряний суп з газу та пилу", з якого формуються нові зірки.

"Це міжзоряне струшування може розсіювати та нагрівати сусідні газові хмари і запобігати утворенню нових зірок або стикати їх, спричиняючи вибухи нових зір. Відкинуті шари також стають складниками для нових зірок", – пояснюють науковці.

Поки достеменно невідомо, наскільки масивною була зоря до вибуху, однак дізнатися це допоможуть подальші спостереження за сусідніми небесними світилами, зокрема завдяки "Хабблу". Вчені очікують, що дослідження дадуть додаткові підказки про життя та смерть зорі.

Нагадаємо, астрофотограф у небі над США зробив знімок Потрійної туманності та хмари міжзоряного газу та пилу ділянки космосу під назвою Лагуна.