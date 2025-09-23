Понад 2 тижні боролися за життя: у Києві померла 24-річна породілля, яка постраждала внаслідок атаки РФ

У Києві померла 24-річна породілля, яка постраждала внаслідок атаки РФ

У лікарні померла 24-річна породілля, яка постраждала внаслідок російської атаки на столицю в ніч на 7 вересня. За її життя боролися понад два тижні.

Про це "УП. Життя" повідомили у поліції Києва.

Тетяна Сакіян проживала у Святошинському районі столиці, де внаслідок атаки постраждала багатоповерхівка.

У вкрай важкому стані її доставили до лікарні, де провели кесарів розтин. Дитина народилася недоношеною.

Як зазначили джерела "УП. Життя" у правоохоронних органах, дівчину доставили до лікарні з низкою діагнозів: вибухова травма, опіки 1 та 2 ступенів (загалом 90% поверхні тіла), опік дихальних шляхів, димова токсична інгаляція, вкрай важкий опіковий шок.

РЕКЛАМА:

За життя Тетяни Сакіян боролися понад два тижні. Попри зусилля лікарів, вона померла від отриманих травм.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши понад 800 засобів повітряного нападу, зокрема крилаті та балістичні ракети.

У Києві БпЛА влучили в багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах. Через атаку поранення отримали 13 людей. Двоє людей загинули, серед них – мати та її двомісячна дитина.