"Назавжди залишиться промінчиком доброти": у Києві від російської атаки загинула 17-річна студентка

Через російську атаку по Києву в ніч на 28 серпня загинула 17-річна студентка столичного енергетичного фахового коледжу Марина Гришко.

Про це повідомили в закладі освіти та знайома родини померлої Ганна Панченко. Дівчина навчалася на третьому курсі.

"Ця дівчина була ніжною, світлою та творчою особистістю, відкритою до світу й людей. Вона вміла дарувати добро, надихати оточення своїм талантом і щирістю. Для одногрупників і викладачів вона назавжди залишиться світлим промінчиком радості й доброти", – написали працівники коледжу.

Ганна Панченко розповіла, що була знайома з батьком загиблої дівчини – Миколою Гришком, який служить у Силах оборони.

"Скільки ми разів ми йому допомагали у пошуках потрібного. Сітки, смаколики, грілки, мініпічки, детектори. Намагалися допомогти йому і його побратимам, щоб йому легше було нас усіх захищати, служити заради нас усіх [...]

РЕКЛАМА:

Радів, що дитина вступила на навчання у столицю. А сьогодні довелося її упізнавати", – поділилася знайома родини.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня РФ здійснила масовану атаку по території України, використавши ракети, зокрема балістичні, та ударні БпЛА. Українському війську вдалося знешкодити 589 засобів повітряного нападу з 629 застосованих.

Внаслідок російського удару зокрема постраждав Київ, де зафіксували значні пошкодження в житлових багатоповерхівках. У столиці триває розбір завалів – щонайменше 19 людей загинули, зокрема четверо дітей.

Крім того, ворожа атака пошкодила енергетичні об’єкти в кількох областях, зокрема Вінницькій. "Укренерго" попередило про локальні відключення споживачів.

Згодом у Кремлі назвали смертоносний удар по Києву "успішним" і заявили, що "зберігають свою зацікавленість у продовженні переговорного процесу".