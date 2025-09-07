"Неймовірна мама з довгоочікуваним синочком": що відомо про загиблих від нічної атаки Києва

У Києві внаслідок російської масованої атаки загинула Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом.

Колега киянки Тетяна Юрченко розповіла, що загибла працювала у благодійній організації "100% життя", яка займається адвокацією та забезпеченням лікування ВІЛ-позитивним людям, пацієнтам із туберкульозом, гепатитами та іншими захворюваннями.

Подруга Вікторії Марина Новак поділилася, що загибла "понад усе любила життя і людей".

"Моя люба подруго, я не вірю, ти тільки отримала таке омріяне життя, родину, чоловіка, маленького синочка. Цього всього не мало б бути", – написала жінка.

Співчуття з приводу загибелі Вікторії із сином висловила її колега Юлія Мельник.

РЕКЛАМА:

"Сьогодні країна-гній вбила чудову людину, красиву жінку і неймовірну маму разом з її таким довгоочікуваним синочком. Вікторія була неймовірно доброю, порядною і прекрасною людиною.

Важко підібрати слова, бо сльози заливають очі від несправедливості і безсилля. Ніколи не забуду її підтримку, мудре керівництво, жарти і професіоналізм", – поділилася спогадами Юлія Мельник.

Читайте також : У Києві екстрено провели пологи вагітній жінці, яка постраждала внаслідок нічної атаки РФ

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня російські війська завдали рекордної атаки по українських містах, застосувавши 823 засоби повітряного нападу. Повітряні сили ЗСУ зафіксували влучання дев’яти ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях.

Внаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще понад 44 отримали поранення. Зокрема семеро людей госпіталізували у Києві. Серед них була 24-річна вагітна жінка, якій довелося екстрено проводити пологи.

Рятувальники та працівники екстрених служб ліквідовують наслідки по всій країні.