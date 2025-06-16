За два дні російських атак у повітря Києва та області потрапило понад 1900 тонн шкідливих речовин
Лише за два дні російських ударів безпілотниками по Києву та області у повітря потрапило понад 1900 тонн шкідливих викидів.
Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.
У червні Київ та область стали епіцентром однієї з найбільш руйнівних атак російських безпілотників.
6 та 10 червня у повітря столичного регіону потрапило 1902 тони шкідливих речовин.
За попередніми підрахунками, екологічні збитки від цього перевищили 5,7 мільйона гривень.
"Усі ці інциденти супроводжувалися неорганізованими викидами забруднювальних речовин в атмосферу – без фільтрації, в умовах бойових дій. Зафіксовано масове горіння палива, будматеріалів, пластиків, техніки.
Це не лише знищення інфраструктури – це системне нищення довкілля, забруднення повітря та створення довготривалих ризиків для здоров’я мешканців столиці", – зазначили у Міндовкілля.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення на території України значно збільшилася кількість викидів парникових газів. У 2024 році цей показник зріс майже вдвічі у порівнянні з попередніми роками.