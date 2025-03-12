Австралієць прожив рекордні 100 днів зі штучним серцем і дочекався донорського органа

Австралієць став першим пацієнтом у світі, якого виписали з лікарні зі штучним серцем BiVACOR.

40-річний чоловік з Нового Південного Вельсу прожив рекордні 100 днів зі штучним серцем в очікуванні донорського органу і дочекався пересадки, повідомляє ABC.

Чоловікові вже трансплантували справжнє серце. За словами лікарів, він почувається добре.

До імплантації штучного серця BiVACOR він не міг самостійно ходити і мав мінімальні шанси дочекатися донорського серця.

Окрім Австралії, BiVACOR уже випробовують у США. Перший американський пацієнт отримав такий імплант у 2024 році.

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Дотепер жоден пацієнт зі штучним серцем не залишав лікарню, тому виписка австралійця стала справжнім проривом у медицині.

Як працює штучне серце BiVACOR

BiVACOR – це штучне серце, виготовлене з титану, яке імплантували чоловіку з тяжкою серцевою недостатністю в листопаді 2024 року.

Спочатку пристрій встановили як тимчасове рішення, поки не знайдеться донорський орган, але в перспективі BiVACOR може стати постійною заміною людського серця.

На відміну від традиційних штучних сердець, які імітують природні скорочення серцевого м’яза, BiVACOR використовує магнітну технологію для переміщення крові. Його мотор працює без зношування деталей.

Ідея створення такого серця належить австралійському інженеру Даніелю Тіммсу. Він почав працювати над нею ще в дитинстві, надихаючись роботами свого батька-водопровідника, з яким разом конструював водяні насоси.

Операцію виконав відомий кардіохірург Пол Янсз у лікарні Святого Вінсента в Сіднеї. Він назвав цю розробку "Святим Граалем", оскільки BiVACOR не може вийти з ладу або бути відторгнутим організмом.

За словами лікарів, цей прорив може врятувати тисячі життів, адже раніше близько 25% пацієнтів, які чекали на трансплантацію серця, помирали через брак донорських органів.

У 2025 році австралійські медики планують ще чотири імплантації BiVACOR в рамках програми Artificial Heart Frontiers Program, яку очолює університет Монаша.

І хоч виробництво цих пристроїв обмежене, Даніель Тіммс і його команда працюють над тим, щоб зробити штучне серце доступним для більшої кількості пацієнтів.

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Нагадаємо, у США жінка першою у світі понад 2 місяці прожила з пересадженою свинячою ниркою.