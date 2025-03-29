"Робота за майже пів мільйона доларів, яку ніхто не хоче": віддалене австралійське містечко шукає лікаря

Містечко Джулія-Крік налічує 500 мешканців і розташоване в 7 годинах їзди від найближчого великого міста

У віддаленому австралійському містечку Джулія-Крік терміново шукають нового лікаря.

Кандидатові пропонують вдвічі вищу за ринкову зарплату (428 тисяч доларів на рік), а також безкоштовне житло та авто.

Про це повідомляє MedicalXpress.

У містечку Джулія-Крік мешкає 500 людей. Найближча велика лікарня розташована за три години їзди на авто.

До найближчого великого міста – Таунсвіль – їхати сім годин, а до центру штату – Брісбена – близько 17 годин.

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У місцевості специфічний клімат – пекельна спека, а також є багато тропічних комах. Враховуючи ці умови, а також загальну тенденцію щодо нестачі лікарів у Австралії, місто вирішило суттєво підвищити зарплатню для кандидата.

Наразі у містечку допрацьовує попередній лікар Адам Лоус. Він переїхав сюди із Брісбена в 2022 році, коли містечко вперше запустило публічну кампанію з пошуку нового лікаря. Тоді також обіцяли високу заплатню, яка перевищувала середню по ринку, – 314 тисяч доларів.

"Моя свекруха надіслала мені посилання на цю новину, у якій йшлося про "роботу за півмільйона доларів, яку ніхто не хоче".

Коли я це побачив, моєю першою думкою було: де Джулія Крік?" – сказав Адам Лоус.

Чоловік подав заявку на роботу після того, як почитав про містечко у Вікіпедії. Невдовзі він разом із дружиною та чотирма дітьми зібрався до переїзду. До того, як Лоус з родиною прибув у Джулія-Крік, у місті не було постійного лікаря протягом 15 років.

За два роки роботи чоловік вивчив поіменно усіх своїх пацієнтів.

"Таке відчуття, ніби я повернувся в часі на 60 з гаком років назад. Всі всіх знають", – зауважив медик.

Однак, відпрацювавши дворічний контракт, чоловік таки вирішив повернутися ближче до цивілізації. Джулія-Крік він покидає в травні, а прийом заявок на його посаду закінчується 30 березня.

Загалом відсутність сімейних лікарів – поширена проблема для сільських населених пунктів у Австралії. Станом на 2024 рік у країні не вистачає 2500 лікарів загальної практики.

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