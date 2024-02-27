"Станцюй свою дисертацію": в Австралії вчений отримав премію за розважальний ролик про кенгуру

В столиці Австралії Канберри науковець Велітон Менаріо Коста переміг у всесвітньому науковому конкурсі "Станцюй свою дисертацію".

Чоловік інтерпретував поведінку кенгуру за допомогою різних танцювальних стилів, пише The Guardian.

Коста створив 4-хвилинний розважальний ролик "Час кенгуру", в якому розповів про результати свого чотирирічного дослідження поведінки кенгуру за допомогою машин з дистанційним керуванням.

У рамках наукової роботи він вивчав поведінкові відмінності серед 300 диких східних сірих кенгуру в австралійському штаті Вікторія.

Він виявив, що кенгуру, як і люди, розвиваються в ранньому віці й часто наслідують особливості характеру їхніх батьків, братів та сестер.

Коста дійшов висновку, що ці тварини вміють соціалізуватися й утворювати власні кола спілкування, як і люди.

"Різниця веде до різноманітності. Вона існує в будь-якому виді, це природно", – дійшов висновку вчений.

У його відео взяли участь тверкери, балерини, дреґ-королева, танцівниця з Індії та друзі автора з Австралійського національного університету, в якому він навчався.

Зазначається, що журі високо оцінило роботу Кости за доступне наукове пояснення про розвиток сумчастих, а також за "почуття здивування та захоплення".

За перемогу в конкурсі Велітон Коста отримав призовий фонд, сума якого близько $2 750.

"Це неймовірно, це як стати переможцем "Євробачення", лише всі учасники мають докторські ступені. Повідомити результати досліджень і встановити чіткий звʼязок між наукою та сценічним мистецтвом – це справді серйозний виклик", – сказав переможець.

Велітон Менаріо Коста в ролику "Час кенгуру"

Велітон Менаріо Коста – біолог бразильського походження, який у 2021 році здобув ступінь доктора філософії. Невдовзі він залишив свою наукову карʼєру та переїхав до Сіднея, де відтепер прагне утвердитися як співак і автор пісень.

"Я народився в маленькому місті, де більшість людей не мають освіти. Потрапивши до Австралії, я ніби потрапив до своєї "родини". У "Час кенгуру" я відзначив різноманітність моєї прекрасної громади у Канберрі, яка віддзеркалює поведінку кенгуру", – розповів Коста.

Відомо, що Австралія виграє конкурс четвертий раз за 17 років його існування.

Зокрема, у 2009 році перемогу одержав учасник з університету Сіднея, який створив танцювальний ролик про застосування вітаміну D для профілактики діабету.

Конкурс "Станцюй свою дисертацію" заохочує науковців пояснювати складні дослідження широкому загалу за допомогою танцю, музики та гумору, і щороку збирає десятки заявок з усього світу.

Його мета – заохотити науковців зі всього світу пояснювати дослідження за допомогою танцю, музики та гумору.

Головну нагороду щороку присуджують Американська асоціація сприяння розвитку науки, журнал Science та компанія зі штучного інтелекту Primer.ai із Сан-Франциско, США.

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