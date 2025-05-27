"Обручка із трьома сонцями": полярники показали оптичні ефекти в небі над "Вернадським"

Українські полярники з дослідної станції "Академік Вернадський" зафіксували на відео цікаві оптичні ефекти – два паргелії (несправжніх сонця) та повне паргелічне коло.

Ці незвичні картини на небі "малюють" промені світла та кристали льоду, зазначають у Національному антарктичному науковому центрі.

Відео Сергія Якущенка

Паргелії – це невеликі плями, розташовані обабіч справжнього сонця, на одному рівні з ним. А паргелічне коло – лінія, що проходить через сонце, паргелії та усе небо паралельно горизонту. Це видовище полярники порівнюють із обручкою, яка лежить на небі.

За словами вчених, перед появою цих оптичних ефектів вони також помітили навколо Сонця 22-градусне гало, яке зникло доволі швидко й не встигло потрапити на відео.

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"Усі ці ефекти належать до родини гало – оптичного явища в атмосфері, що проявляється як вторинне світіння. Воно виникає через заломлення та відбиття променів сонця в крижаних кристалах. Такі кристали зазвичай розташовані у перистих або перисто-шаруватих хмарах або ж зависають нижче в морозно-вологому повітрі у вигляді алмазного пилу.

Залежно від форми кристалів та траєкторій променів, утворюються різні форми гало. Найчастіше можна побачити саме кругове гало навколо джерела світла – сонця, місяця чи навіть ліхтарів. Рідше зустрічаються паргелії, парселени (від місяця), зенітні дуги чи світлові стовпи", – пояснюють у НАНЦ.

Найчастіше різновиди гало спостестрігають у полярних регіонах, але часом їх можна побачити й у інших широтах.

Науковці пояснюють, що повне паргелічне коло – рідкісне й надзвичайно складне атмосферне явище. Воно виникає завдяки поєднанню кількох оптичних процесів: відбиття світла від зовнішньої поверхні кристалів льоду та багаторазового (іноді до п’яти разів) заломлення світла всередині них. Кожна ділянка паргелічного кола формується внаслідок дії певного механізму, відповідального за відбиття чи заломлення світлових променів.

Полярники також пояснили, чому кругові гало і паргелії здебільшого розміщені на відстані 22 градусів від Сонця.

"За стандартних умов кристали мають шестикутну форму. Кожен кристал діє неначе призма: промінь заходить через одну його грань, а виходить – через іншу, заломлюючись саме на 22 градуси.

Якщо кристали досить товсті й пластинчасті, то перші паргелії можуть створювати наступні – вже на відстані 44 градуси (теж дуже рідкісні)", – зазначили науковці.

Раніше українським науковцям в Антарктиді вдалося зафільмувати горбатого кита, який "виривається" з крижаних вод морозного материка.