Стрибки морського гіганта: полярники показали знімки кита, що "виривається з води"

Науковці припускають, що стрибаючи кити можуть очищатися від паразитів або спілкуватися між собою

Українським науковцям в Антарктиді вдалося зафільмувати горбатого кита, який "виривається" з крижаних вод морозного материка.

Цих гігантських ссавців вважають найбільш стрибучими серед свого підвиду, пояснили в Національному антарктичному науковому центрі.

"Під час роботи в океані наші полярники встигли зловити на фото, як стрибає кит. Погодьтеся, це фантастичне видовище", – написали полярники.

Фото: Євген Шаталов/НАНЦ Фото: Євген Шаталов/НАНЦ Фото: Євген Шаталов/НАНЦ Фото: Євген Шаталов/НАНЦ

Фахівці пояснили, що стрибки – один із близько 20 типів поведінки горбанів на поверхні води. Англійською таке явище називають "кит, що виривається з води" – breaching whale.

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Науковці достеменно не знають, навіщо гігантські ссавці це роблять, однак мають кілька припущень.

Ймовірно, стрибаючи з води, горбані намагаються позбутися паразитів, які живуть на їхній шкірі. Вважають, що так кити зменшують подразнення та "чухаються" об воду.

Інше пояснення полягає в тому, що за допомогою стрибків ці морські ссавці спілкуються між собою. Звуки від падіння у воду можна почути на великих відстанях, тому горбані, ймовірно, можуть так сигналізувати про щось своїм "родичам".

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"Але це тільки гіпотези, адже ми досі небагато знаємо про цих найбільших тварин планети, яких люди сильно винищили під час китобійного промислу", – зауважили полярники.

На українській станції в Антарктиді "Академік Вернадський" ведуть роботи із дослідження китоподібних. У 2018 році там започаткували комплексу програму з вивчення, яка передбачає фотоідентифікацію, відбір біопсій та запис звуків китів.

Раніше українські полярники зафільмували плавання "невловних" смугачів – китів, які рідко потрапляють у поле зору дослідників.