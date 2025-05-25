Стрибки морського гіганта: полярники показали знімки кита, що "виривається з води"
Українським науковцям в Антарктиді вдалося зафільмувати горбатого кита, який "виривається" з крижаних вод морозного материка.
Цих гігантських ссавців вважають найбільш стрибучими серед свого підвиду, пояснили в Національному антарктичному науковому центрі.
"Під час роботи в океані наші полярники встигли зловити на фото, як стрибає кит. Погодьтеся, це фантастичне видовище", – написали полярники.
Фахівці пояснили, що стрибки – один із близько 20 типів поведінки горбанів на поверхні води. Англійською таке явище називають "кит, що виривається з води" – breaching whale.
Науковці достеменно не знають, навіщо гігантські ссавці це роблять, однак мають кілька припущень.
Ймовірно, стрибаючи з води, горбані намагаються позбутися паразитів, які живуть на їхній шкірі. Вважають, що так кити зменшують подразнення та "чухаються" об воду.
Інше пояснення полягає в тому, що за допомогою стрибків ці морські ссавці спілкуються між собою. Звуки від падіння у воду можна почути на великих відстанях, тому горбані, ймовірно, можуть так сигналізувати про щось своїм "родичам".
"Але це тільки гіпотези, адже ми досі небагато знаємо про цих найбільших тварин планети, яких люди сильно винищили під час китобійного промислу", – зауважили полярники.
На українській станції в Антарктиді "Академік Вернадський" ведуть роботи із дослідження китоподібних. У 2018 році там започаткували комплексу програму з вивчення, яка передбачає фотоідентифікацію, відбір біопсій та запис звуків китів.
Раніше українські полярники зафільмували плавання "невловних" смугачів – китів, які рідко потрапляють у поле зору дослідників.