Чи матимуть відстрочку від мобілізації аспіранти, які вступлять на контракт у 2025 році? Відповіли у ВР

Чи чекати на відстрочку аспірантам, які у 2025 році вступатимуть на контракт

Військовозобов'язані, які наступного року вступатимуть в аспірантуру на контракт, ймовірно, не матимуть відстрочки від мобілізації.

Про це розповів голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак у коментарі "УП. Життя".

Таке правило діяло і цьогоріч – у червні 2024 року МОН оновило правила вступу до аспірантури. Зміни передбачали, що аспіранти-контрактники можуть навчатися лише на заочній або вечірній формах, які не дають права на відстрочку.

"Це було зроблено через аномальне перевищення – в десятки разів – норми охочих навчатися на аспірантурі. Тому на цей рік вирішили відмовитися від денної контрактної форми, але компенсували це кількістю бюджетних місць для тих, хто справді хоче навчатися. Також поставили своєрідний "фільтр" – вступні іспити для відбору абітурієнтів", – зазначив Бабак.

Чи буде продовжуватися практика обмеження – поки невідомо.

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"Рішення ще не ухвалене. На одному із засідань комітету разом із Міносвіти й науки ми проаналізуємо, які результати дало обмеження цього року. Рішення залишається за МОН та Кабінетом міністрів.

Скоріше за все, цьогорічну практику продовжать. Бо наразі немає законодавчих запобіжників для обмеження доступу до контрактної аспірантури", – розповів депутат.

Як зазначив Сергій Бабак, рішення можуть ухвалити наприкінці 2024 року або на початку 2025-го.

"Я сподіваюся, що до кінця цього року ми вже все знатимемо", – додав він.

Нагадаємо, обмеження ввели на тлі стрімкого зростання кількості чоловіків призовного віку, які вступили на аспірантуру. У 2022-2023 роках майже 60% від всіх здобувачів освіти цього рівня були чоловіками, старшими за 30 років.