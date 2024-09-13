Понад 5 тисяч аспірантів внесли до ЄДЕБО "заднім числом": як виші обійшли ліцензійні обмеження

У 2024 році у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) з’явилося понад 5 тисяч нових записів про аспірантів, які нібито вступили до вишів у попередні роки, проте не були вчасно внесені до системи.

Їхні дані внесли до єдиної бази лише цьогоріч.

Про це свідчить аналіз NGL.media.

Як і чому університети обійшли ліцензійні обмеження при зарахуванні аспірантів

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки, інформацію про аспірантів, як і про інших здобувачів освіти, необхідно вносити до ЄДЕБО протягом 5 робочих днів після їхнього зарахування до вишу.

Однак аналіз журналістів показав, що у багатьох випадках ці правила були порушені: дані про аспірантів, які мали бути внесені ще в 2021-2023 роках, були додані лише в 2024 році. Деякі університети перевищили свої ліцензійні обсяги, тобто зарахували більше студентів, ніж це дозволено за їхніми акредитаційними документами.

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Зростання кількості внесених до ЄДЕБО аспірантів досягло піку у травні 2024 року, коли до системи були внесені понад 4 тисячі аспірантів минулих років.

Журналісти припускають, що основною причиною цього раптового збільшення є зміни в законодавстві про мобілізацію, які почали діяти в середині травня. До цього часу для відстрочки від мобілізації аспірантам вистачало наказу про зарахування та довідки з університету.

Однак з травня 2024 року єдиним документом, що підтверджує право на відстрочку, стала довідка, сформована в ЄДЕБО.

Адвокат Євген Филипець пояснив, що багато аспірантів втратили право на відстрочку, оскільки їхні університети не внесли їх до ЄДЕБО вчасно. В результаті ці люди не змогли отримати довідки, які підтверджують їхній статус аспіранта. Причинами цього є те, що аспіранти могли бути зараховані поза встановленими ліцензійними обсягами, або ж університети не внесли їх до національної бази.

Филипець також додав, що до нього часто звертаються чоловіки, які навчаються на денній формі навчання на аспірантурі, але не можуть отримати довідку з ЄДЕБО, оскільки їхні дані не були своєчасно внесені до системи.

Реакція Міністерства освіти

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький зазначив, що Міністерство помітило раптове збільшення кількості аспірантів, внесених до ЄДЕБО, особливо у травні 2024 року.

"У програмі було закладено, що заклади вищої освіти не можуть вносити аспірантів більше, ніж визначено ліцензованим обсягом. Деякі наші підприємливі заклади побачили, що можна вже з початку нового року вносити аспірантів заднім числом без обмежень. Для такої категорії аспірантів ліміт не був запрограмований", – пояснює Михайло Винницький.

Він зазначив, що в МОН вже виправили цей технічний недолік і зараз заклади вищої освіти не можуть вносити нових аспірантів без дотримання встановлених обмежень.

Крім того, Міністерство запровадило нові обмеження, які забороняють університетам формувати довідки для ТЦК на основі даних аспірантів, внесених з порушенням строків.

Також у відомстві створили тимчасову міжвідомчу комісію, яка перевіряє документи щодо кожного аспіранта окремо. До кінця червня 2024 року МОН направило листи 147 університетам із вимогою надати всі необхідні документи про кожного аспіранта.

Проблеми в Класичному приватному університеті

Найбільші порушення були зафіксовані у Класичному приватному університеті з Запоріжжя, який за останні два роки перевищив свої ліцензійні обсяги на майже 3,5 тисячі аспірантів. Цей університет лише в травні 2024 року вніс понад 3400 чоловіків, які вступили на аспірантуру ще в попередньому році.

Зазначається, що дані вносили навіть на вихідних та вночі, причому понад 200 записів було додано в систему між північчю та шостою ранку. Міносвіти анулювало ліцензію цього закладу, однак керівництво університету оскаржило це рішення в суді, тимчасово призупинивши дію наказу міністерства.

Ректор Класичного приватного університету Віктор Огаренко пояснив, що університет був змушений набирати аспірантів поза лімітом через фінансові труднощі. Він також додав, що найбільше аспірантів було внесено в травні через регулярні перебої з електропостачанням у Запоріжжі, що впливало на роботу університету.

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Ситуація з Класичним приватним університетом привернула увагу правоохоронних органів. Поліція розслідує справу про підкуп службових осіб та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Слідство також розглядає можливість того, що аспіранти платили хабарі у розмірі 3000 доларів за внесення до бази.

На додаток до цього, правоохоронці наклали арешт на понад три тисячі особових справ аспірантів під час обшуку в університеті.

Інші університети також під підозрою

Класичний приватний університет не єдиний, хто скористався "лазівкою" у ЄДЕБО. За словами Винницького, в інших університетах також виявлено понад 2400 проблемних аспірантів, частина з яких вже пройшла перевірку.

"Були заклади, які абсолютно доброчесно зараховували аспірантів межах своєї діяльності і просто не вносили вчасно інформацію в ЄДЕБО. Завдання комісії є розібратися, хто просто помилився і не вніс вчасно, а хто намагався використати цей "баг" на свою користь", – зазначив Винницький.

На цей момент тривають перевірки щодо кількох десятків інших закладів, які, ймовірно, також перевищили свої ліцензійні обсяги або не внесли всіх аспірантів до ЄДЕБО. Результати цих перевірок будуть оприлюднені у вересні-жовтні.

Нагадаємо, що у 2024 році на аспірантуру виділили безпрецедентну кількість бюджетних місць. Раніше ми розповідали, як їх розподілили.