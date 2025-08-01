"Ситуація складна, але не критична": у Раді розповіли про необхідність оновлення шкільних підручників

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак назвав ситуацію з підручниками "складною, хоча не критичною".

Він вважає, що цій галузі необхідна низка змін: підручники треба зробити сучасними, а їхню доставку до шкіл – вчасною.

Про це Сергій Бабак розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, питання доставки підручників у заклади освіти та якості матеріалів досі залишаються відкритими.

"Минають роки, виростають цілі покоління, а підручники зовні практично не змінюються. Вони досі друкуються на сірому, неякісному папері, дрібним або незрозумілим шрифтом. Виглядають застаріло, нецікаво.

РЕКЛАМА:

А ми ж хочемо, щоб підручник був сучасним – і за змістом, і за дизайном. Щоб дитині було приємно його читати, щоб він мотивував до навчання, а не викликав смуток з першої сторінки", – зауважив Бабак.

Він пояснив, що проблема у застарілих санітарних нормах, які обмежують якість друку, форматування, вибір паперу тощо.

"Крім того, потрібно змінити й підходи до змісту. Ми прагнемо зменшити кількість помилок, урізноманітнити подачу матеріалу, зробити його ближчим до сучасних дітей. Також важливо удосконалити систему експертизи підручників, аби вона починалася раніше. Це дасть змогу вчасно завершити весь процес і доставити книги в школи до 1 вересня", – розповів голова комітету.

Водночас ситуація з підручниками для дітей з особливими освітніми потребами ще складніша. Наразі їх не вистачає, а виготовлення займає більше часу, ніж у випадку зі звичайними.

"Наприклад, якщо йдеться про книги шрифтом Брайля: насамперед має пройти експертизу стандартний підручник, потім він повинен виграти конкурс, а вже після цього починається адаптація та друк для дітей з порушенням зору.

Це займає кілька додаткових місяців – переклад, редагування, друк. У результаті, якщо звичайний підручник надходить у школи до 1 вересня, то версія шрифтом Брайля – іноді лише до листопада або навіть грудня", – каже Бабак.

За його словами, цей механізм необхідно змінити, забезпечити одночасний доступ до навчальних матеріалів усім дітям.

Нагадаємо, у червні 2025 року уряд змінив правила доставлення підручників до закладів освіти. Відтепер вони надходитимуть прямо від видавництв.