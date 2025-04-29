У 2025 році учні з особливими потребами отримають посібники замість підручників: яка причина

У МОН кажуть, що за змістом посібники будуть відповідати вимогам підручників

У 2025 році Міністерство освіти і науки не забезпечуватиме дітей з особливими освітніми потребами підручниками, щодо яких встановлені чіткі вимоги.

Натомість учні отримають навчальні посібники – у МОН кажуть, що це не вплине на якість матеріалів.

Про це йшлося на засіданні Комітету Верховної Ради з освіти, науки та інновацій.

Рішення відомства викликало занепокоєння, зокрема серед педагогів, адже посібники не мають відповідати визначеним вимогам якості змісту, які висувають до підручників. Фахівці вважать, що основним джерелом знань для школярів, зокрема з особливими освітніми потребами, є підручники. Натомість посібники можуть використовувати як додаткові матеріали.

"Різниця в тому, що підручник відповідає програмі, державному стандарту та навчальним планам. Посібник – це додаткове джерело, яке розширює певні теми, узагальнення тощо. Якщо ми заміняємо підручники посібниками, то виникає низка проблем та прогалин, наприклад фрагментарність знань", – зауважила директорка відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами Інституту спеціальної педагогіки і психології Ярмаченка Леся Прохоренко.

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За її словами, саме в підручниках автори надають розширені поняття, правила та пояснення для вчителя та учня, що не є обов'язковим для посібника.

"Якість освіти, звісно, страждає в дітей, які потребують додаткових матеріалів[...] Це величезна проблема для закладів спеціальної, інклюзивної освіти по всій країні, з якими ми співпрацюємо. [Рішення МОН] викликало неабияке здивування", – додала Леся Прохоренко.

Як ситуацію пояснюють у міністерстві?

Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова заявила, що на такий крок пішли лише цього року. За її словами, за державний кошт дозволено друкувати лише підручники, які мають інтерактивний додаток. Відповідна вимога закріплена на рівні закону.

Таке доповнення не завжди потрібне для дітей з особливими освітніми потребами і є складним для розробки видавництвами, каже Анастасія Коновалова.

"Виключно цього року ми ухвалили рішення надати дітям посібники, які відповідають вимогам підручників, але не мають електронних додатків. Так ми зможемо надрукувати їх за державний кошт", – повідомила вона.

Заступниця міністра додала, що таке рішення ухвалили спільно з Державною установою "Український інститут розвитку освіти".

"Як нас запевнили, наступного року розроблять електронні додатки з урахуванням потреб дітей з особливими освітніми потребами, що цього року не встигли зробити видавництва. Тоді ця норма буде скасована. Ми пішли на цей крок, аби у вересні діти мали підручники", – пояснила Анастасія Коновалова.

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У відповідь на це Леся Прохоренко заявила, що в будь-якому випадку формат посібника передбачає скорочення матеріалу порівняно з підручниками.

Крім того, під час засідання Сергій Бабак зауважив, що минулого року відсутність інтерактивних додатків у матеріалах не стала на заваді для того, аби МОН закупило такі підручники за державний кошт.

У профільному комітеті запланували провести окреме засідання, аби розглянути навчальні матеріали для учнів, зокрема з особливими освітніми потребами разом із представниками МОН, УІРО та Інституту спеціальної педагогіки та психології.

Раніше користувачі соцмереж розкритикували новий підручник з історії України для учнів 11 класів. Зокрема зміст матеріалу назвали вибірковим через висвітлення обмеженої кількості тем.

У відповідь на критику у видавництві заперечили наявність у матеріалах наративів та проявів російської пропаганди та пояснили, чому для старшокласників додали розділ про повномасштабне вторгнення.