Задля уникнення затримок: уряд змінив правила доставлення підручників у школи

Уряд змінив правила доставлення підручників до закладів освіти. Відтепер вони надходитимуть прямо від видавництв.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Раніше підручники між школами розподіляли обласні книжкові бази, куди їх доставляли видавництва. Тому цей процес був із затримками.

За новими правилами видавництва доставлятимуть підручники (крім електронних) і посібники (за винятком призначених для учнів з особливими освітніми потребами) безпосередньо до закладів освіти.

Навчальні матеріали мають передавати до шкіл упродовж місяця з дня виготовлення тиражу. Витрати на доставку фінансуватимуть з державного бюджету.

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Водночас підручники й посібники для учнів з особливими освітніми потребами видавництва продовжать доставляти до обласних книжкових баз.

Для підвищення прозорості та зручності обліку доставлення підручників у школі в АІКОМ (електронній системі управління освітою) з’являться електронні накладні.

Для відповідальних осіб у школах, які братимуть участь у цьому процесі, організують навчання щодо роботи з оновленим функціоналом.

Нагадаємо, наприкінці квітня МОН повідомило, що у 2025 році не забезпечуватиме дітей з особливими освітніми потребами підручниками. Натомість вони отримають навчальні посібники. Проблема – у вимозі закону.