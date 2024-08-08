В Україні діє 12 центрів допомоги дітям-жертвам насильства: до кінця року їх стане більше

В Україні вже є 12 центрів допомоги дітям-жертвам насильства

До кінця року в Україні запрацюють ще два "Барнахуси" – центри, спеціалісти яких працюють із дітьми, що постраждали від насильства або стали його свідками. Їх відкриють у Дніпрі та Львові

Наразі в Україні функціонують уже 12 таких центрів: у Вінниці, Житомирі, Києві, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі, Тернополі, Чернівцях, Полтаві, Сумах, Луцьку та Черкасах, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в інтервʼю "Укрінформу".

"Важливість процесуальних дій, які там проводять із дитиною, полягає в тому, що в одному місці збираються всі фахівці, необхідні у кримінальному провадженні.

Тобто, щоб не допустити повторного травмування дитини, один раз усі необхідні спеціалісти збираються, проводять певні процесуальні дії. І так мінімізується вплив на дитину, щоб вона щоразу не проговорювала ці речі окремо для слідчих, окремо для прокурорів", – зазначила Павліченко.

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За її словами, усі фахівці, які працюють у "Барнахусах", проходять необхідне навчання.

"Ювенальні поліцейські, слідчі, прокурори та інші проходять це навчання і вже точно знають, як працювати з дитиною під час проведення процесуальних дій у "Барнахусі", – додала заступниця Міністра.

За її словами, цей підхід запозичений у європейських країн. Він дозволяє створити більш безпечне і доброзичливе середовище для дітей та підвищити ефективність розслідування злочинів щодо неповнолітніх.

За даними Нацполіції, з початку 2024 року в українських центрах "Барнахус" було опитано 135 дітей-потерпілих і 60 дітей-свідків.

Раніше ми розповідали, що щороку понад 300 мільйонів дітей по всьому світі стають жертвами сексуального насильства в інтернеті.