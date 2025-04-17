Декор на паску: 4 ідеї, чим замінити звичайну посипку

Фігурки звірят можна приблати готові або ж зробити самотужки з мастики.

Традиційна кольорова посипка, мабуть, ніколи не вийде з моди – це щось родом із дитинства.

Паска і без декору дуже гарна – з традиційними косами та квітами з тіста чипросто рівненька, змащена яйцем. Кольорова глазур теж може стати єдиною прикрасою великоднього хліба. Але ж чому б не поекспериментувати?

Декорувати паску можна і цукерками, і готовим печивом, і шоколадною крихтою – буквально будь-чим, чим зазвичай прикрашають кондитерку. Зібрали для вас ідеї оригінальних прикрас, аби ваша святкова здоба виглядала по-особливому ошатно.

Білим по білому

Дуже ніжно виглядають пасочки з білою глазур’ю та білими об’ємними прикрасами.

Це може бути кокосова стружка або кокосові чіпси, маршмелоу, білі шоколадні яєчка та дропси білого шоколаду. Додайте лиш крихту кольового акценту: живий барвінок, золотисті чи сріблясті їстівні намистинки, харчове золото.

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Тяжкі прикраси, як от медове глазуроване печиво, краще "посадити" на дерев’яні шпажки.

Торік дуже популярним було робити гілочки котиків з соломки та дрібного білого маршмелоу – це також непоганий варіант, як урізноманітнити білий декор.

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Їстівний мох

Цей декор доповнює основний, але саме він задає настрій. Життєрадісний зелений колір, пориста структура об’ємність – діти будуть у захваті від пасочки з мохом.

Зберігайте швидкий рецепт, як приготувати цю прикрасу.

Інгредієнти:

1 велике яйце

25 г борошна

30 г меду

12 г цукру

5 г розпушувача

барвник

Приготування:

Зʼєднати яйце, цукор, мед, барвник. Додати борошно з розпушувачем і збити масу блендером, аби позбутись грудочок та зробити масу пухкішою.

Розлити в одноразові паперові стаканчики (заповнюючи їх на третину).

Готувати у мікрохвильовці 40-60 секунд на максимальній потужності.

Охолоджувати на боку або догори дном. Коли охолоне, можна використовувати.

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Горіхи, сушені та сублімовані ягоди, фрукти (чи свіжа лохина)

Це класика, але і її можна освіжити. Років два тому був справжній бум на прикрашання сушеними цитрусами. Чудовий варіант, який легко поєднується і з готовим купованим декором чи може бути моно-прикрасою.

Спробуйте прикрасити паску свіжою лохиною. Вона чудово поєднується з мигдалевими пластівцями. Ці ягоди не дуже соковиті, тож не потечуть на пасці, та водночас мають яскравий, насичений колір.

Викладіть віночком пластівці полуниці, засипте малиновою крихтою, покладіть пару кружалець інжиру і посипте подрібненим горіхом: це не лише красиво, а й дуже смачно.

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Шоколадні гніздечка

Завжди дуже мило і ніжно виглядають на пасці. Одне гніздечко з яйцями – повноцінний декор, більше нічого додавати не треба, аби візуально не перевантажити пасхальну здобу.

Пропонуємо приготувати готове печиво-гніздечка.

Ігредієнти:

Для тіста: (на +-14 штук)

200 г борошна

100 г цукрової пудри

45 г какао

5 г розпушувача

70 г вершкового масла

2 яйця

дрібка солі

Для начинки:

150 г шоколадної пасти

цукерки у вигляді яєць

Приготування:

Добре перемішати всі сухі інгредієнти: борошно, цукрову пудру, сіль, какао та розпушувач.

Додати холодне вершкове масло нарізане кубиками і розтерти все руками в крихту. Потім додати яйце і замішати еластичне тісто (можна додати трохи води чи борошна, якщо потрібно).

Сформувати маленькі кульки, накрити харчовою плівкою та прибрати у холодильник на 2 години чи на 30-40 хвилин у морозилку.

Дістати кульки і за допомогою часничниці видавити тісто на пергамент круговими рухами, формуючи гнізда. Серединку гнізда злегка притиснути. Одне «гніздо» виходить із 2-3 кульок.

Як ми й казали, гніздечка - чудова моно-прикраса на паску. Нічого зайвого і дуже оригінально. Рinterest.com/iraskoculyas

Випікати печиво у розігрітій до 180°С духовці 15 хвилин. Потім дістати і дати охолонути.

У серединку покласти шоколадну пасту чи нутеллу і прикрасити цукерками-яєчками.