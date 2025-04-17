Декор на паску: 4 ідеї, чим замінити звичайну посипку
Традиційна кольорова посипка, мабуть, ніколи не вийде з моди – це щось родом із дитинства.
Паска і без декору дуже гарна – з традиційними косами та квітами з тіста чипросто рівненька, змащена яйцем. Кольорова глазур теж може стати єдиною прикрасою великоднього хліба. Але ж чому б не поекспериментувати?
Декорувати паску можна і цукерками, і готовим печивом, і шоколадною крихтою – буквально будь-чим, чим зазвичай прикрашають кондитерку. Зібрали для вас ідеї оригінальних прикрас, аби ваша святкова здоба виглядала по-особливому ошатно.
Білим по білому
Дуже ніжно виглядають пасочки з білою глазур’ю та білими об’ємними прикрасами.
Це може бути кокосова стружка або кокосові чіпси, маршмелоу, білі шоколадні яєчка та дропси білого шоколаду. Додайте лиш крихту кольового акценту: живий барвінок, золотисті чи сріблясті їстівні намистинки, харчове золото.
Тяжкі прикраси, як от медове глазуроване печиво, краще "посадити" на дерев’яні шпажки.
Торік дуже популярним було робити гілочки котиків з соломки та дрібного білого маршмелоу – це також непоганий варіант, як урізноманітнити білий декор.
Їстівний мох
Цей декор доповнює основний, але саме він задає настрій. Життєрадісний зелений колір, пориста структура об’ємність – діти будуть у захваті від пасочки з мохом.
Зберігайте швидкий рецепт, як приготувати цю прикрасу.
Інгредієнти:
1 велике яйце
25 г борошна
30 г меду
12 г цукру
5 г розпушувача
барвник
Приготування:
Зʼєднати яйце, цукор, мед, барвник. Додати борошно з розпушувачем і збити масу блендером, аби позбутись грудочок та зробити масу пухкішою.
Розлити в одноразові паперові стаканчики (заповнюючи їх на третину).
Готувати у мікрохвильовці 40-60 секунд на максимальній потужності.
Охолоджувати на боку або догори дном. Коли охолоне, можна використовувати.
Горіхи, сушені та сублімовані ягоди, фрукти (чи свіжа лохина)
Це класика, але і її можна освіжити. Років два тому був справжній бум на прикрашання сушеними цитрусами. Чудовий варіант, який легко поєднується і з готовим купованим декором чи може бути моно-прикрасою.
Спробуйте прикрасити паску свіжою лохиною. Вона чудово поєднується з мигдалевими пластівцями. Ці ягоди не дуже соковиті, тож не потечуть на пасці, та водночас мають яскравий, насичений колір.
Викладіть віночком пластівці полуниці, засипте малиновою крихтою, покладіть пару кружалець інжиру і посипте подрібненим горіхом: це не лише красиво, а й дуже смачно.
Шоколадні гніздечка
Завжди дуже мило і ніжно виглядають на пасці. Одне гніздечко з яйцями – повноцінний декор, більше нічого додавати не треба, аби візуально не перевантажити пасхальну здобу.
Пропонуємо приготувати готове печиво-гніздечка.
Ігредієнти:
Для тіста: (на +-14 штук)
200 г борошна
100 г цукрової пудри
45 г какао
5 г розпушувача
70 г вершкового масла
2 яйця
дрібка солі
Для начинки:
150 г шоколадної пасти
цукерки у вигляді яєць
Приготування:
Добре перемішати всі сухі інгредієнти: борошно, цукрову пудру, сіль, какао та розпушувач.
Додати холодне вершкове масло нарізане кубиками і розтерти все руками в крихту. Потім додати яйце і замішати еластичне тісто (можна додати трохи води чи борошна, якщо потрібно).
Сформувати маленькі кульки, накрити харчовою плівкою та прибрати у холодильник на 2 години чи на 30-40 хвилин у морозилку.
Дістати кульки і за допомогою часничниці видавити тісто на пергамент круговими рухами, формуючи гнізда. Серединку гнізда злегка притиснути. Одне «гніздо» виходить із 2-3 кульок.
Випікати печиво у розігрітій до 180°С духовці 15 хвилин. Потім дістати і дати охолонути.
У серединку покласти шоколадну пасту чи нутеллу і прикрасити цукерками-яєчками.