Олександрійська паска: рецепт, який економить час і зусилля

Паска за цим рецептом виходить легка, пухка і не кришиться.

Часто на випікання паски потрібно виділити цілий день – отже, або бери вихідний, або купуй готову великодню випічку.

Мабуть, саме тому у мережі нині бум на цю паску: її можна замісити вранці, а спекти – коли прийдете з роботи.

Паска виходить повітряна, дуже ароматна і легка, має пористу структуру. Вона нагадає вам класичну паску з дитинства, таку, як за рецептом Дарії Цвек.

За цим рецептом виходить 6 пасок діаметром 13 см.

Інгредієнти:

Для опари:

0,5 л молока

0,5 кг цукру

5 яєць

3 жовтки

75 г дріжджів

250 г холодного масла

Для тіста:

1 ст.л коньяку

0,5 ч.л солі

1 пакетик ванільного цукру

цедра 1 лимона

200 г сухофруктів

1,25 кг борошна

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Приготування:

Приготувати опару: цукор змішати з теплим молоком. Дріжджі розкришити в молоко з цукром та розмішувати вінчиком до розчинення. Сюди ж додати 5 яєць, три жовтки та нарізане кубиками холодне масло і збити блендером. Збивати до однорідності, трохи виділятися буде тільки масло – воно до кінця не змішається та лишиться грудочками. Це нормально.

Опару накрити плівкою та відставити на 8-12 годин (зручно на ніч або на весь робочий день). Температура має бути кімнатна.

Після того, як опара відстоялася (на вигляд, як бачите на відео, вона виросла хіба трохи) додати до неї коньяк, ванільний цукор і цедру лимона. Розмішати вінчиком і додати половину борошна, а на нього викласти сухі сухофрукти. Ретельно розмішати вінчиком.

Додати решту борошна, змазати руки олією і почати замішувати тісто. Місити доти, доки тісто не стане гладке, однорідне і почне відлипати від рук (хвилин 10-15).

Посудину з тістом накрити плівкою і залишити на півтори години (воно має підрости приблизно вдвічі.

Коли тісто підійде, змастіть руки олією і поділіть тісто на 6 рівних частин. Борошна підсипати не потрібно. Сформувати кульки та розкласти у форми діаметром 13 см. Форми треба відставити у тепле місце на півтори години, аби паски підійшли.

Далі пасочки треба змастити збитим яйцем і поставити у духовку, розігріту до 180 °С і одразу знизити температуру до 160 °С. Випікати приблизно 50 хвилин, до сухого сірника.