Як ветеранам з інвалідністю пройти безоплатне навчання водінню адаптивного авта? Пояснення Мінвету

Уроки з водіння на адаптованих автомобілях повністю оплачує міністерство ветеранів

Ветерани й ветеранки з інвалідністю можуть безоплатно навчитися водінню на адаптованих автомобілях.

У Міністерстві у справах ветеранів роз’яснили, хто може скористатись послугою та який пакет документів необхідно зібрати, щоб подати заявку на навчання.

Хто може скористатись послугою?

Безкоштовне навчання водінню на адаптованих автомобілях доступне для осіб, які мають інвалідність (незалежно від причин її отримання) та медичні показання до керування транспортними засобами, а також є:

ветеранами і ветеранками війни;

членами їхніх сімей;

членами сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Де пройти навчання?

За інформацією МВС України, наразі функціонують 16 спеціалізованих автошкіл у 14 регіонах, з них 7 – на базі закладів освіти системи МВС.

Як подати заявку?

Щоб пройти безоплатне навчання, потрібно звернутися до підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання (перебування). Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі.

До заяви потрібно надати такі документи:

копію паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності, в паспорті має бути відмітка про відмову від прийняття такого номера);

копію індивідуальної програми реабілітації;

копію посвідчення, що підтверджує наявність одного із статусів, або документа, що підтверджує належність до певної категорії осіб;

копію свідоцтва про шлюб, для дітей – свідоцтва про народження (для членів сімей);

медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом;

одну кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.

Підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із ветераном/ветеранокою війни або членом його/її сім’ї та автошколою. Вартість навчання компенсують у Мінветі.

