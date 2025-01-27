Фото з концтаборів й архівні записи: Бібліотека Голокосту Вінера відкрила онлайн-колекцію
У День памʼяті жертв Голокосту один із найбільших у світі архівів про Голокост відкрив доступ до своєї цифрової колекції.
Нова онлайн-платформа Бібліотеки Голокосту Вінера містить понад 150 тисяч записів, які збирали протягом 9 десятиліть, повідомляє The Guardian.
Користувачі можуть переглянути листи, брошури і фотографії, які фіксують життя євреїв до Другої світової війни, становлення нацизму в Німеччині, Голокост, реакцію на переслідування євреїв у різних країнах тощо.
В колекції містяться сотні тисяч документів, листів, фотографій, вирізок з газет, книг, періодичних видань, а також неопублікованих рукописів і мемуарів, плакатів, творів мистецтва і свідчень очевидців.
Наприклад, там можна знайти документи, що використовувалися на Нюрнберзькому процесі, фотографії, зроблені у гетто Лицманштадт, знімки з концтабору Аушвіц-Біркенау тощо.
Директор бібліотеки Тобі Сімпсон висловив сподівання, що новий онлайн-проєкт допоможе "знайти нову аудиторію науковців" і "стане новим способом свідчення в цифрову епоху".
Нагадаємо, Бібліотека Голокосту Вінера (The Wiener Holocaust Library) є найстарішою у світі та найбільшою у Великій Британії колекцією оригінальних архівних матеріалів про Голокост.
Її заснував німецький єврей Альфред Вінер, який критикував нацистський режим і в 1933 році емігрував з Німеччини до Амстердаму.
На прохання Ради депутатів британських євреїв та Англо-єврейської асоціації Вінер заснував Єврейський центральний інформаційний офіс (JCIO) і збирав інформацію про переслідування євреїв.
Незадовго до початку Другої світової війни він привіз свою колекцію до Лондона – так утворилася Бібліотека Голокосту Вінера.