Університет Карпенка-Карого відсторонив викладача Білоуса, якого звинувачують у домаганнях

Викладача Університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса відсторонили від викладання після звинувачень у домаганнях до студенток.

Білоус не братиме участь в освітньому процесі до закінчення розслідування правоохоронців, заявила помічниця ректора з адміністративно-правових питань Ольга Сухова під час зустрічі зі студентами 27 січня.

"Дякую тим, хто наважився і написав заяви. Як тільки надійшли офіційні заяви, була розпочата службова перевірка – не розслідування, тому що ми не правоохоронні органи. Службова перевірка дійшла висновку, що пан Білоус буде відсторонений, і він відсторонений.

Я сподіваюся, всі почули, що він не буде брати участь в освітньому процесі до закінчення розслідування вже правоохоронних органів", – заявила помічниця ректорки.

Ольга Сухова сказала, що офіційне звернення від однієї з потерпілих студенток надійшло сьогодні, і після цього адміністрація опитала Білоуса та передала інформацію правоохоронцям.

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Також в університеті заявили, що напрацювали механізм, щоб убезпечити студентів від подібних випадків.

Зокрема, у виші обіцяють встановити камери, відправити викладачів на підвищення кваліфікації та заборонити спілкування викладачів зі студентами через месенджери, окрім групових чатів.

"Ми не можемо ані визнати, ані заперечити поки що цей факт (домагань – ред.), як би нам не хотілося. Ми зробимо все для того, щоб була встановлена істина", – сказала Ольга Сухова.

При цьому ректорка Інна Кочарян заявила, що "не зобов'язана відповідати на коментарі у соціальних мережах", і реагує на офіційні звернення студентів.

Ректорка сказала, що 29 січня Вчена рада вирішить, хто викладатиме курси Білоуса замість нього.

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Доповнено: Інна Кочарян сказала, що до скандалу не знала про ймовірні домагання з боку викладача до студенток, та закликала студентів звертатися зі свідченнями напряму до неї.