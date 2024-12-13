Трималася за камери для шин: біля берегів Італії врятували 11-річну дівчинку, яка провела у морі три дні

Біля берегів Італії врятували дівчинку, яка провела у морі три дні після затоплення човна

11-річна дівчинка провела у морі три дні, тримаючись за камери для шини. Вона – єдина з човна мігрантів з Африки, хто вижив після аварії.

Дитину знайшли поблизу італійського острова, повідомляє The Washington Post та The Guardian.

Дитина родом зі Сьєрра-Леоне, що в Західній Африці. Разом із братом вона перебувала в хиткому човні мігрантів, який вирушив з Тунісу.

Катастрофа сталася біля узбережжя італійського острова Лампедузи. Через сильний шторм, човен затонув. На його борту перебувало 45 людей.

Єдиною, кому вдалося вижити, стала 11-річна дівчинка. Вона була одягнена в рятувальний жилет та протягом трьох днів у морі трималася за камери для шини. Її крики почули рятувальники.

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"Це був неймовірний збіг обставин, що ми почули голос дитини, попри те, що працював двигун", – зауважив Маттіас Віденлюбберт, капітан німецького вітрильника Tromatar III, який з серпня 2023 року допомагає цивільним морським рятувальникам у Середземному морі.

У дівчинки не було з собою ні питної води, ні їжі. Попри переохолодження вона змогла відгукнутися.

Екіпаж шукав інших вцілілих, але, за словами капітана, після шторму з 2,5-метровими хвилями та сильним вітром це було безнадійним.

Дитина розповіла, що спочатку у воді поруч із нею були ще двоє людей, але двома днями раніше "море їх забрало". Брат дівчинки, ймовірно, теж загинув.

Лампедуза – це острів, розташований ближче до Північної Африки, ніж до материкової Італії. Його часто використовують як перевальний пункт для мігрантів, які шукають кращого життя за кордоном. Цей шлях є одним із найнебезпечніших у світі.

Нагадаємо, за даними ООН, 2023 рік став найсмертоноснішим для мігрантів за останні 10 років. На міграційних маршрутах зафіксували понад 8,5 тисяч смертей.