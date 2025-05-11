Пили воду з двигуна і харчувалися рибою: в Еквадорі знайшли рибалок, які на 55 днів зникли в морі

Рибалки загубилися в морі через поломку на човні

Поблизу Галапагоських островів в Еквадорі знайшли судно з п’ятьма рибалками з Перу, які дрейфували морем протягом 55 днів. Щоб вижити, їм довелося збирати воду з двигуна та пити дощову воду.

Про це повідомляють CNN та Associated Press із посиланням на місцеві військово-морські сили.

Троє перуанців та двоє колумбійців зникли безвісти в середині березня. Тоді вони вирушили з Перу на рибацькому човні в море, однак уже за декілька днів повідомили про поломку.

На судні пошкодився генератор змінного струму, що призвело до несправності засобів зв'язку та навігації. Інших джерел електроенергії на борту не було.

"У них не було стартера, освітлення та всього, що генерується завдяки акумуляторам", – розповіла капітан ВМС Еквадору Марія Фарес.

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Аби вижити, рибалки збирали "іржаву воду з двигуна" і варили рибу, яку вдавалося зловити. За словами представниці ВМС, чоловіки також пили дощову та морську воду.

Фото: Armada del Ecuador/Facebook

Рибалок вдалося знайти 7 травня поблизу Еквадору. Загалом вони провели в морі 55 днів.

Наразі стан врятованих стабільний. Еквадорська влада повідомила, що координує дії з іноземними державами, аби безпечно повернути рибалок додому.

Нагадаємо, в березні поблизу берегів Еквадору знайшли рибалку з Перу, які дрейфували морем 95 днів.