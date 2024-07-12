В океані поблизу Японії півтори доби шукали відпочивальницю: її віднесло на 80 км від берега

Фото ілюстративне. Жінку віднесло в океан на надувному колі для плавання

Поблизу східного узбережжя Японії майже через 36 годин від початку рятувальної операції знайшли зниклу відпочивальницю з Китаю. Її віднесло водою за 80 кілометрів від берега.

Як повідомляє CNN, пошуки 21-річної жінки розпочали в місті Сімода, що на півдні півострова Ідзу ввечері 8 липня. Китаянку віднесло в океан течією та сильним вітром.

У середу, 9 липня, відпочивальницю, яка дрейфувала океаном на надувному колі для плавання, помітив екіпаж одного із вантажних суден. На той час китаянка віддалилася від узбережжя на 80 кілометрів.

Двоє моряків танкера, до якого звернулися по допомогу, пірнули у воду і витягли на судно виснажену відпочивальницю, зазначили в береговій охороні Японії.

"Пряма лінія між узбережжям та місцем порятунку складала 80 кілометрів, але, ймовірно, її занесло на ще більшу відстань", – пояснив представник берегової охорони.

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Місцеві рятівники доставили жінку гелікоптером до лікарні в місті Йокогама, де їй провели необхідні обстеження.

"Вона зневоднена, але свідомість ясна, життю нічого не загрожує. Потреби в госпіталізації немає", – повідомили в береговій охороні.

Чисельні острови Японії відомі одними з найкрасивіших пляжів Азії і користуються популярністю серед туристів у гарячі літні місяці.

Згідно зі статистичними даними берегової охорони Японії, лише за 2019 рік було врятовано 500 осіб, які постраждали від нещасних випадків на пляжах країни.

Нагадаємо, в червні у Запоріжжі мало не потонули двоє чоловіків – їм вчасно на допомогу прийшли працівники ДСНС. Згодом виявилося, що один з відпочивальників намагався переплисти Дніпро, а інший – кинувся йому допомагати.