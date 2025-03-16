"Я не хотів помирати": в Еквадорі знайшли рибалку з Перу, який загубився в морі 95 днів тому

Чоловік вижив завдяки тому, що пив дощову воду і їв комах та рибу

Поблизу берегів Еквадору знайшли 61-річного рибалку з Перу, який загубився в морі 95 днів тому. Щоб вижити, чоловікові доводилося пити дощову воду і їсти комах та рибу.

Про це пишуть Reuters та CNN.

Перуанець Максімо Напа Кастро вирушив у двотижневу подорож на човні 7 грудня 2024 року. Свій шлях він розпочав з прибережного міста на півдні країни. Після десяти днів у морі через негоду чоловік збився з курсу та втратив напрямок руху, тому дрейфував Тихим океаном.

Його родина розпочала пошуки, але морські патрулі Перу не могли знайти його, поки 11 березня його сильно зневодненого та виснаженого не виявили за приблизно тисячу кілометрів від узбережжя Еквадору.

"Я не хотів помирати. Їв плотву, птахів, а востаннє – черепаху", – розповів рибалка.

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Максімо Кастро зізнався, що залишався сильним, бо думав про свою родину, зокрема двомісячну онуку. Чоловік розповів, що вижив завдяки збиранню дощової води. Однак останні 15 днів у морі перуанець провів без їжі.

"Я щодня думав про свою матір. Я вдячний Богу за те, що він дав мені другий шанс", – поділився рибалка.

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Його мати, Єлена Кастро, розповіла місцевим ЗМІ, що хоча її родичі залишалися оптимістичними і сподівалися на порятунок Максімо, вона почала втрачати надію.

"Я сказала Господу, незалежно від того, живий він чи мертвий, просто принеси його до мене. Заради того, щоб просто побачити.

Але мої доньки ніколи не втрачали віри. Вони постійно казали мені: "Мамо, він повернеться, він повернеться", – розповіла матір рибалки.

Кастро пройшов медичне обстеження в лікарні Еквадору, після чого його виписали.

Нагадаємо, в грудні 2024 року поблизу Італії знайшли 11-річну дівчинку, яка провела в морі три дні після трощі корабля мігрантів.