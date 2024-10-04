За місяць весни до "Вернадського" досі не повернулися пінгвіни. Полярники пояснили причину

В Антарктиці вже почався другий місяць весни. Однак пінгвіни досі не поспішають повертатися до української дослідної станції "Академік Вернадський".

Чому так відбувається – розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

Початок антарктичної весни видався доволі суворим. Острів Галіндез, на якому розташований "Вернадський", оточила морська крига.

Водночас пінгвінам вкрай необхідний доступ до океану. Завдяки йому вони харчуються, полюючи за крилем чи рибою.

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"Буває так, що лід зовсім не дає пінгвінам переміщуватися океаном та їсти, тоді вони мандрують до відкритої води – як на відео. Там, на інших островах, і залишаються в тимчасових скупченнях.

Тому на Галіндезі пінгвінів зараз досить мало. Біля станції перебуває невелика група, до 15 птахів, і ще до 300 – на мисі Пінгвін-Пойнт, з іншого боку острова", – пояснив біолог 29-ї української антарктичної експедиції Світозар Давиденко.

Проте є й гарні новини. Зараз в районі "Вернадського" поступово теплішає, тому поблизу Галіндеза з’являються ділянки відкритої води. Тож незабаром станеться велике повернення пінгвінів.

Минулий сезон став рекордним за кількістю цих птахів на острові – їх було до 7 тисяч.

Нагадаємо, українські полярники показали, як тюленя Веддела на ім’я SeaBaby, яке першим у цьому році народилося поблизу станції "Академік Вернадський", знайомиться зі світом.